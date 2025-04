Paula Fernández releva a Antonio Pavón en la secretaría provincial de UGT en el XV Congreso del sindicato celebrado en San Fernando

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha celebrado este martes su XV Congreso Provincial en el que ha renovado su órgano ejecutivo. El nuevo mandato comienza con la elección de Paula Fernández Danino al frente como nueva secretaria general, que ha contado con el 91,2 % de votos de los delegados que han participado en el congreso para el que estaban convocados 150. La sindicalista ha destacado en su primera intervención que "hay mucho trabajo por hacer en defensa de la clase trabajadora y del desarrollo social y económico de Cádiz". Asimismo, ha señalado que el primer esfuerzo de la nueva dirección “será asegurar el éxito de la celebración del Primero de Mayo”.

El cambio en la Comisión Ejecutiva estaba asegurado tras la decisión de su anterior secretario general, Antonio Pavón, de no presentarse a la reelección. El sindicalista de Villamartín ya había anunciado que no optaría a un tercer mandato ya que su convicción y compromiso es que se limitara a esos dos que ahora han llegado a su fin. "Siempre he defendido la necesidad de que se renueven los cargos y voy a ser coherente", admitió a este medio antes del Congreso celebrado en San Fernando.

Antonio Pavón, que vuelve a su labor sindical en el Ayuntamiento de Villamartín hasta que le llegue la jubilación (en diciembre cumple 65 años), subraya que en este tiempo como máximo representante, "UGT Cádiz ha recuperado la fortaleza como sindicato más representativo, ha reforzado su labor institucional y han destacado sus iniciativas en la Mesa de Diálogo Social, que impulsó en la Diputación de Cádiz. Además se han realizado decenas de jornadas y cursos de formación en materia de digitalización, gestión de alojamientos turísticos, energías renovables y transición energética".

En el XV Congreso provincial de UGT han intervenido, además del secretario general saliente Antonio Pavón, el secretario general andaluz del sindicato Oskar Martín; la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada; la delegada territorial de Economía, Hacienda, Industria y Energía, Inmaculada Olivero; Javier Sánchez Rojas, presidente de la Confederación de Empresarios de Cädiz; Manuel Salazar, secretario general de UGT Jaén; José Manuel Rodríguez Saucedo, secretario general de FICA Andalucía; Alfonso Moscoso, senador por el PSOE y alcalde de Villaluenga del Rosario; y Carmen Castilla, diputada y presidenta de la mesa de Interior en el Congreso. Todos han coincidido en definir a Antonio Pavón como una persona leal, gran sindicalista, gran persona, dialogante, crítico y constructivo, unas palabras que el propio sindicalista ha agradecido en una intervención en la que ha defendido su Informe de gestión de estos últimos cuatro años de mandato.

Oskar Martín, Patricia Cavada y Antonio Pavón atienden a los medios antes del comienzo del Congreso

La nueva Comisión Ejecutiva que se ha configurado tras el Congreso provincial queda encabezada por Paula Fernández como secretaria general, Marisa de la Rosa como secretaria de organización, Juan José Muñoz como secretario de administración, María Jesús Iglesias como secretaria de políticas sociales e igualdad y Marcos Antonio Perlés como secretario de política sindical.

El secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, subrayaba este martes antes de comenzar el Congreso la histórica tradición sindical de Cádiz, "donde es imposible cruzar el Puente Carranza sin recordar la lucha por los astilleros, o pisar San Fernando sin pensar en las huelgas de la Bazán. Esta tierra respira compromiso obrero desde hace generaciones", y ha argumentado que "Cádiz necesita más industria, más logística, más energías renovables y una apuesta firme por los fondos europeos y los proyectos tractores que generen empleo de calidad".

Antonio Pavón, por su parte, ha recordado los momentos más duros que le han tocado lidiar durante estos mandatos como fueron los vinculados a la emergencia sanitaria provocada por el Covid, donde "conseguimos poner en marcha los ERTE, el teletrabajo y el Ingreso Mínimo Vital. Lo logramos a través del diálogo social, cuando más falta hacía", ha sentenciado.

Este jueves Diario de Cádiz publica una entrevista con el secretario general saliente, Antonio Pavón, en la que repasa los puntos fuertes y débiles de estos seis años, su compromiso social y analiza la situación laboral de la provincia gaditana.