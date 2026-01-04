Petaca Chico compra Pescados Vaimar y prosigue con su ambiciosa expansión

El Grupo Petaca Chico, una de las principales compañías del sector pesquero en España, ha desarrollado durante los ejercicios 2025 y 2026 un ambicioso plan de inversiones orientado a consolidar y reforzar su posicionamiento en los mercados de pescado fresco, cefalópodos y atún, tanto yellowfin como rojo. La estrategia del grupo se apoya en el control directo en origen, la integración vertical de la cadena de valor y el refuerzo de su presencia en canales de alto valor añadido, como el de Horeca y el segmento premium.

Uno de los principales hitos de este proceso será la incorporación, a comienzos de este nuevo año, de la empresa algecireña Pescados Vaimar, especializada en pescado fresco y con una previsión de facturación cercana a los 20 millones de euros para este ejercicio. Esta operación permitirá al grupo incrementar su volumen de actividad y reforzar el control y la calidad del pescado importado, además de ampliar su presencia en el canal Horeca tanto en España como en el resto de Europa.

Entre los principales proveedores de esta sociedad se encuentra STE Pesbak & Benjelloun SARL, compañía marroquí que opera con más de un centenar de embarcaciones y es uno de los mayores exportadores de pescado fresco de Marruecos. La alianza estratégica con este operador refuerza la capacidad del Grupo Petaca Chico para garantizar el cumplimiento directo de sus exigentes estándares de calidad y trazabilidad, al tiempo que consolida su cuota de mercado en las principales lonjas andaluzas.

En paralelo, el grupo ha intensificado sus inversiones en el segmento del atún, tanto en flota como en artes tradicionales. Durante 2025 adquirió el buque Pittar, un atunero de 24,19 metros de eslora y 3,18 metros de calado, equipado con instalaciones frigoríficas y destinado a la pesca de túnidos en aguas de Marruecos. La embarcación cuenta con licencia para la captura de hasta 700 toneladas de patudo, sin limitación para la pesca de yellowfin, lo que refuerza la capacidad operativa del grupo en esta línea estratégica.

Asimismo, el Grupo Petaca Chico ha realizado importantes inversiones en Marruecos mediante su participación en dos sociedades de almadrabas: Clean Mer SARL, propietaria de las almadrabas de Mabrouka, en Larache, y Tahadart, en Tánger. Ambas cuentan con sus correspondientes cuota de atún rojo, que se incrementará durante 2026. Estas sociedades disponen además de entre cinco y seis embarcaciones cada una, lo que refuerza de forma significativa la cadena de valor del producto.

El crecimiento en el segmento del atún rojo de alta calidad constituye otro de los ejes del plan inversor. En 2025 se formalizó la adquisición de participaciones en el grupo Tarifa Tuna SL, que actualmente opera tres embarcaciones, una de las cuales pasará a ser propiedad directa del Grupo Petaca Chico. Durante el último ejercicio, la compañía ha comercializado 250 toneladas de atún rojo utilizando la técnica japonesa ikejime, orientada al segmento premium y al canal Horeca. Esta línea estratégica, centrada en la máxima calidad y diferenciación del producto, continuará creciendo en los próximos años y permitirá al grupo disponer de atún rojo salvaje durante cualquier época del año.

La presencia internacional del grupo se extiende también a Marruecos y Mauritania en el ámbito industrial. En Marruecos, participa con un gran paquete del accionariado en la empresa Cachote Pesca SARL, que opera tres buques de 30 metros de eslora —Marger, Moutouakil y Khalad— dedicados a la pesca de especies frescas como palometa y merluza, destinadas principalmente al suministro del mercado nacional también posee instalaciones para la manipulación de dicha pesca.

En Mauritania, el Grupo Petaca Chico mantiene acuerdos estratégicos y opera una fábrica en Nouadhibou dedicada a la congelación de pulpo capturado en las costas del país. Esta inversión responde a la estrategia de acceso directo al origen para garantizar la seguridad, calidad y trazabilidad de las materias primas, permitiendo a la compañía ofrecer uno de los pulpos de mayor calidad del mercado.

En el ámbito local, el grupo ha desarrollado durante el último año diversas actuaciones en su central de Conil de la Frontera, orientadas al reacondicionamiento del suelo, la optimización de los flujos de producción y el incremento de la capacidad productiva.

A ello se suma la inversión realizada en la nave 23 de la Zona Franca de Cádiz, donde se ha realizado una fuerte inversión económica para la mejora de las instalaciones y la incorporación de nuevos equipos para la producción de cefalópodos, reforzando la eficiencia operativa y la competitividad de esta línea productiva. Esta actuación constituye la última inversión ejecutada en las dos naves que el grupo mantiene en la Zona Franca y culmina un plan inversor desarrollado durante los últimos tres años en las instalaciones del grupo en la provincia de Cádiz.