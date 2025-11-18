El PP pedirá en el pleno de la Diputación de Cádiz derogar la tasa de basura

El Grupo Popular presentará en el próximo pleno ordinario de la Diputación de Cádiz, que se celebra este, una moción en la que se insta al Gobierno de España "a derogar la tasa que obliga a los ayuntamientos a asumir el 100% del coste de la gestión de los residuos urbanos". Esta obligatoriedad viene impuesta por la Ley 7/2022, que repercute el 100% del coste de la gestión de los residuos urbanos en la ciudadanía, han explicado en una nota.

"El resultado es un incremento en el importe de los recibos de la basura. A pesar de que el Gobierno de España dice que es por imposición de Europa, es la propia Comisión Europea quien aclara que la Directiva (UE) 2018/851 no exige que se instaure una tasa que cubra el coste íntegro del servicio. Deja libertad para que los estados decidan si utilizan otros mecanismos alternativos de financiación. “Es una decisión política, no una exigencia de Bruselas”, asegura el portavoz del PP en Diputación, Juancho Ortiz.

La proposición popular pide que se respete la autonomía municipal y la libertad de decisión para financiar el servicio, que se permita a las entidades locales aplicar bonificaciones a familias vulnerables, pensionistas y autónomos con bajos ingresos y la creación de un Plan Nacional de Infraestructuras para la Economía Circular financiado por fondos europeos para no trasladen todo el coste a los gaditanos y gaditanas. Ortiz espera que a esta petición “se sumen todos los grupos, porque no es una cuestión de colores políticos sino de justicia, sentido común y respeto institucional”.

Según manifiesta, "por primera vez, un tributo local se convierte en obligatorio por imposición del Gobierno central, que vulnera así los principios de autonomía local, suficiencia financiera y justicia tributaria". Ya hay ayuntamientos de la provincia de Cádiz que se han visto obligados a incrementar ese recibo de la basura por imperativo legal y Ortiz es claro al respecto: “no les queda otra, cumplen la ley, no como Sánchez y sus socios, que se saltan la Constitución y llevan ya varios años sin presentar los Presupuestos Generales del Estado. Gracias al Gobierno de PSOE y Sumar, los ayuntamientos no podrán financiar parte de los servicios de basura para reducir la factura a los ciudadanos".

Con esta decisión, el Gobierno de España “vuelve a golpear a la ciudadanía de la provincia de Cádiz donde más duele, en su economía. Ya son más de un centenar las subidas de impuestos en los últimos años, lo que ha incrementado la carga fiscal sobre las familias y los trabajadores y les ha mermado su capacidad de ahorro y consumo”. En el PP, defiende Ortiz, “apoyamos un modelo justo y sostenible que premie el reciclaje y no castigue el esfuerzo de las familias. Queremos una economía circular con incentivos y no penalizaciones”. El portavoz popular recuerda que el Partido Popular ya intentó que la tasa de basura se derogará por dos veces en el Congreso de los Diputados, pero “el PSOE no somete a votación las proposiciones del PP porque están seguros de que las sacaríamos adelante”, finaliza

Tintilla de Rota

Además, el PP presentará otra moción en la Diputación de Cádiz donde pedirá que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, restituya a la variedad de uva autóctona Tintilla de Rota de manera independiente en el Registro de Variedades Comerciales, en el que la ha incluido bajo la denominación Graciano. En la moción también se solicitará que las decisiones que se tomen en el futuro respecto a tipos de uva tan tradicionales y con arraigo cultural e histórico cuenten con el consenso de agricultores, bodegueros, consejos reguladores, organizaciones agrarias y administraciones locales.

La propuesta pide defender la autonomía de la Tintilla de Rota y no incluirla en otra denominación en las que se diluye su identidad. El portavoz popular, Juancho Ortiz, advierte que “con esta decisión tomada de manera unilateral por el Gobierno de Sánchez, la Tintilla de Rota deja de estar reconocida como variedad comercial autorizada para su producción y comercialización bajo esa denominación”. "El ministro Planas obvia los siglos de historia, de cultura, de tradiciones y de patrimonio que supone esta uva. El suelo y el clima en el que se cultiva la convierten en una variedad con sus propias características. No es como la Graciano, “por mucho que se empeñen en Madrid. Condenar a la Tintilla de Rota al olvido es pasar por alto el arduo trabajo que roteños y roteñas han invertido para recuperar una uva que estuvo en peligro de extinción y de la que hay constancia de su existencia desde el siglo XVII. Al englobarla dentro de otra denominación, el Gobierno de España ningunea a agricultores y bodegueros que han apostado por su recuperación con un trabajo marcado por la calidad y la innovación para preservarla. Y no sólo a los roteños, ya que esta uva también se da en otras zonas de la provincia, con más de 40 hectáreas.