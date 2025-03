"Me presento porque el PSOE está peor que hace cuatro años"

A finales de 2021 Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota desde 2015, amagó con presentar su candidatura a la secretaría general del PSOE de Cádiz, aunque al final renunció en pro de una candidatura de consenso que lideró Juan Carlos Ruiz Boix. Pero en esta ocasión el regidor roteño sí se ha decidido a dar el paso, algo que justifica porque, dice, el partido ha empeorado en estos cuatro años. A apenas 48 horas de que se dispute el liderazgo del PSOE gaditano con el alcalde de San Roque, Ruiz Arana lamenta que su oponente no haya hecho autocrítica de su gestión y se compromete a despertar la ilusión entre la militancia si resulta vencedor en las primarias.

–¿Cuáles con sus sensaciones con las votaciones del domingo ya a las puertas?

–Muy buenas. Estoy muy contento, recibiendo mucho cariño de militantes que están recuperando la ilusión por volver a la Casa del Pueblo. Mi intención fundamental es esa, que los militantes, que son el músculo del partido, vuelvan y se sientan partícipes, que noten que se les escucha, y sin duda agradecen que se les hable de un proyecto de provincia. Al final, para convencer a la ciudadanía los que tienen que hacerlo, trasladándoles nuestras iniciativas, son los compañeros.

–En 2021 renunció a última hora a presentar la candidatura. ¿Por qué esta vez sí ha dado el paso?

–Fundamentalmente por cómo estamos. En 2021 fui generoso y entendí el planteamiento que se me hizo para propiciar una ejecutiva que supuestamente iba a ser de integración. Pero pasados estos años la conclusión que hacemos muchos en el partido es que estamos peor en muchas cuestiones, en resultados electorales, en las relaciones con la ciudadanía, en unión, en la relación con nuestras agrupaciones… Y en el contexto de un congreso, que es un momento en el que hay que hacer balance y plantearnos el futuro, entendemos que seguir en la misma situación supondría ir a peor. Por eso doy el paso, porque para mí era imprescindible plantear una alternativa para invertir ese empeoramiento. Y para reconducir la situación es esencial la implicación de todo el partido.

–¿Y cuándo se decidió a presentar su candidatura?

–Los días en torno al congreso regional hubo negociaciones, posturas diferentes, se habló incluso de una tercera opción y cuando se vio el inmovilismo de Ruiz Boix y su supuesta mayoría, que parece que es menguante porque antes decía que era del 70% y ahora, según él mismo, va ya por el 60%, se barajaron varios nombres y yo fui el candidato de consenso. Me siento honrado de liderar un proyecto plural en el que están representados muchos compañeros. Hay quien lo ha juzgado como una jaula de grillos pero creo que es todo lo contrario, porque la capacidad y el talante nos llevan a aglutinar las distintas sensibilidades y ser capaces de llegar a acuerdos.

–Aquel acuerdo de integración de 2021 propició que usted fuera vicesecretario general en la ejecutiva provincial liderada por Ruiz Boix. ¿Usted ha estado a gusto ahí? ¿Se le ha escuchado?

–Yo he sido leal con el trabajo que he podido hacer. Esto se trata de hacer equipo y generar confianza y en estos años nadie me habrá oído hacer ni una crítica de puerta para fuera. Cuando he tenido que plantear que no estaba de acuerdo con alguna cosa lo he planteado en la ejecutiva, y creo que he respondido en el ámbito en el que me han dejado hacer algo. A partir de ahí, cuando se abre el proceso congresual sí entiendo que puedo plantearme estas reflexiones. Y eso es algo que echo en falta del actual secretario general, que no ha hecho esa reflexión. No le he escuchado ni una autocrítica porque parece que está más en la regañina hacia los compañeros. Y en esa reflexión no se trata sólo de analizar los resultados electorales sino de valorar cómo está el corazón del partido en el conjunto de la provincia y en las agrupaciones, porque muchas de ellas están huérfanas de un acompañamiento por parte del máximo responsable del partido.

"En la ejecutiva provincial he sido leal y he respondido en el ámbito en el que me han dejado hacer algo”

–Habla usted del “ámbito en que me han dejado hacer algo”. ¿Qué es lo que no le han dejado hacer en la ejecutiva?

–Yo no hablaría de que no se me haya permitido hacer algo sino de que los escenarios los han ocupado de forma amplia los dos o tres compañeros que el máximo responsable del partido entendía que eran los que tenían que estar en todos los sitios. Y cuando uno quiere estar en todos los sitios resulta que muchas veces no está en ninguno. Claro que se pueden compatibilizar cargos, pero no es lógico tener cuatro, primero porque no se llega y segundo porque no se le da espacio a los compañeros que quieren participar.

–¿En qué tiene que mejorar el PSOE de Cádiz para volver a ganar unas elecciones tras cuatro derrotas consecutivas?

–Estos días vengo repitiendo que hay tres cuestiones fundamentales: un diálogo interno y externo que además debe ir en ambas direcciones; una estrategia, fundamental para diseñar el proyecto que se quiere para la provincia y para cada una de las comarcas y que no ha existido; y la tercera sería el respeto a los militantes, dándoles participación para que se sientan parte de esto. Nosotros estamos detectando que el militante, cuando no se siente entusiasmado, no hace de correa de transmisión con la ciudadanía, y ese es el arma más potente que tenemos. Porque son los militantes los que, cada uno en su ámbito, tienen que trasladar a la ciudadanía las medidas que estamos haciendo en el Gobierno de Pedro Sánchez, que está transformando el país con políticas valientes pero que generan controversia por el ruido y la polarización que hay, y hay que hacer público el descontento que hay en Andalucía con unos servicios públicos que se están deteriorando en la sanidad, en la educación, en la dependencia… Lo que estamos viendo estos días en las agrupaciones es que, levantando el ánimo y el entusiasmo de los compañeros, vamos a tener de nuevo músculo en la provincia para darle la vuelta a la situación electoral. Ahí está la clave, en recuperar la ilusión de nuestra militancia.

–Entiendo que a estas alturas ya no hay contactos para cerrar una lista de consenso, ¿no?

–Hubo esos contactos, pero cuando se formalizaron las dos candidaturas ya no. Nosotros estamos muy reconfortados con la recogida de avales que hicimos y entendemos que arrogarse una mayoría en base a unos cálculos matemáticos no se corresponde con lo que es este partido. Serán los militantes quienes, con su voto libre, secreto y desde su madurez, decidirán el domingo quién tiene esa mayoría, y creo que van a decidir que esa mayoría la tenemos nosotros.

–Tanto Ruiz Boix como usted se han comprometido a integrar en su ejecutiva a miembros de la otra candidatura. A la vista de la experiencia de 2021, ¿no sería repetir el mismo error?

–Yo tengo otra forma de trabajar. Durante mi etapa de alcalde creo que he demostrado que soy un hombre de consenso, de diálogo y que sabe entender todas las sensibilidades. Por eso estoy convencido de que voy a ser capaz de aglutinar, de hacer equipo y de delegar. Y me consta, porque así me lo han trasladado, que hay compañeros que defienden a la otra candidatura que se van a sentir muy a gusto trabajando conmigo.

Javier Ruiz Arana, ayer durante la entrevista / Julio González

–¿Ha hablado usted con María Jesús Montero? ¿Es usted su candidato en Cádiz?

–No, no, yo soy el candidato de la militancia. Claro que he hablado con María Jesús Montero, porque es notorio que me llevo muy bien con ella y porque ha venido a Rota en varias ocasiones para apoyar nuestras reivindicaciones. Y ahora, que se ha embarcado en un proyecto apasionante pero también muy difícil, tiene que tener el apoyo de todos. Lo que le he trasladado es que es fundamental que el partido esté fuerte aquí para dar la vuelta electoral en Andalucía.

–Ruiz Boix fue un azote contra el anterior secretario general del PSOE andaluz, un Juan Espadas que es amigo personal del alcalde de Rota. ¿Hay algo de venganza en la presentación de su candidatura?

–En absoluto. Yo he sido leal con Juan Espadas hasta el final, pero ahora lo que toca es remar todos a favor de la candidatura de María Jesús Montero en Andalucía . Esto no se trata de venganza sino de no cerrar en falso este congreso.

–¿Sabe por qué la dirección del PSOE en la agrupación de Cádiz capital le ha dado la espalda a última hora a Ruiz Boix?

–Hay una cosa que vengo repitiendo y es que el respeto a las agrupaciones locales es esencial. No se puede entrar en ellas como elefante en cacharrería. Con las agrupaciones locales hay que tener un contacto permanente. Y en este caso concreto quizás se han sentido que no se les ha respetado. Si queremos que las agrupaciones sientan que forman parte de este proyecto y vayan unidas a las próximas citas electorales, tenemos que respetar las decisiones a nivel local y no entrometernos, solamente acompañarlas.

–¿Hay que cambiar a muchos candidatos a alcaldes en esta provincia?

–Esa es la cuestión que hay que empezar a valorar en cuanto se cierre el congreso provincial. Habrá que remangarse en cada agrupación. Yo nunca voy a hablar de alcaldes perdedores ni de que esto no ha funcionado y ahora voy a llegar yo a solucionar las cosas. Esto hay que sacarlo entre todos, y hay compañeros que se han sentido que no han formado parte y ahora sí quieren estar. Una de las propuestas que hemos planteado es un Observatorio Electoral para analizar las estrategias locales. No sólo se trata de ver quién va a ser el candidato, que es importante, sino consensuar también qué le vamos a contar a los ciudadanos de ese municipio para recuperar la alcaldía si la perdimos o para reforzarla pero, insisto, con el máximo respeto a lo que se plantee desde el nivel local.

"El respeto a las agrupaciones locales es esencial. No se puede entrar en ellas como elefante en cacharrería”

–¿El PSOE no gobierna en la Diputación de Cádiz por culpa de Ruiz Boix?

–Yo no lo diría así, pero como máximo responsable del partido en la provincia sí tiene parte de culpa. Los resultados electorales nunca pueden achacarse a una sola persona pero el máximo responsable sí tiene que asumir su parte. Aquí lo que hemos visto es que el máximo responsable del partido no ha hecho nada de autocrítica y seguro que ha tenido mucho que ver en que no se cerrara ese acuerdo con La Línea 100x100 o con otras fuerzas políticas en otros ayuntamientos. Esas negociaciones no fueron bien llevadas.

–¿Y con usted al frente del partido sería más fácil cerrar en la Diputación esa moción de censura con la que tanto sueñan?

–Antes hay que analizar cuáles van a ser nuestras relaciones con La Línea 100x100. Lo que no puede ser es que públicamente se les llame traidores y en esas mismas declaraciones se les ofrezca un pacto. Hay que sentarse con ellos, hay que tener en cuenta la situación general de La Línea y sobre todo tenemos que ser capaces de mantener esa interlocución.