Nueve de las doce hermandades gaditanas que este año cruzarán el Guadalquivir por la playa sanluqueña de Bajo de Guía ya pisan las arenas de Doñana camino de la aldea almonteña. Hoy han protagonizado la primera jornada de embarque para pasar de un lado a otro del río las corporaciones rocieras de La Línea, Chiclana, San Fernando, Ceuta, Chipiona, Arcos, Rota, Puerto Real y Cádiz con 2.919 personas -17 más que el año pasado-, 249 caballos -39 menos-, 60 vehículos pesados –igual que en 2018-, 188 ligeros -12 más- y 27 carretas –una menos-. Este miércoles les toca el turno a las hermandades más numerosas de la provincia: Sanlúcar, Jerez y El Puerto.

Los primeros peregrinos llegaron a Sanlúcar el lunes, día festivo de resaca de la Feria de la Manzanilla en la ciudad. Mientras en el céntrico paseo de La Calzada y sus alrededores se llevaban a cabo los trabajos de desmontaje del recinto ferial tras una intensa semana de fiesta en este municipio gaditano, los rocieros de La Línea, Chiclana, San Fernando y Ceuta iban llegando a la playa de Las Piletas, donde, como es costumbre desde hace años, tenían previsto pernoctar a la espera de efectuar su embarque a la mañana siguiente. En esa zona, que se encuentra al otro lado del litoral urbano de Sanlúcar, han iniciado hoy temprano su trayecto en dirección a Bajo de Guía, de manera que antes de las doce del mediodía ya se hallaban todas ellas en el Coto de Doñana, como es conocido popularmente este espacio natural. Este año se ha adelantado su embarque a fin de mejorar los horarios de llegada a Marismillas y evitar aglomeraciones en los sesteos.

A partir de esa hora atravesaron el Guadalquivir las demás hermandades del martes, cerrando la jornada la de Cádiz pasadas las siete de la tarde, de acuerdo con el programa de la jornada. Con todo, como cada año, la hermandad de Sanlúcar aprovecha el tiempo disponible a última hora para llevar a la orilla onubense sus primeros vehículos. No en vano, este miércoles les espera a los romeros sanluqueños un apretado día de embarque que arrancará a las siete de la mañana y se prolongará durante horas.

La de hoy ha sido una jornada tranquila, sin incidencias significativas. El viento de Poniente ha ayudado a mitigar, en cierto modo, los efectos de las altas temperaturas. El fuerte calor nunca es un buen compañero en la romería de El Rocío y los peregrinos tratan de sobrellevarlo como pueden. Sin ser un día fresco, ni muchísimo menos, al menos han encontrado ese apoyo meteorológico que también han agradecido los no pocos curiosos –mañana se multiplicarán- que han acudido a Bajo de Guía para no perderse detalle del paso de las hermandades, por no hablar de los numerosos profesionales que hacen lo propio para que todo transcurra con normalidad.

Hoy han visitado la zona el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, y la delegada del Gobierno andaluz en la provincia, Ana Mestre, para comprobar el funcionamiento del dispositivo especial Caminos de Cádiz del Plan Romero en este punto de la peregrinación. En el denominado Puesto de Mando Avanzado de Bajo de Guía se dirigen y coordinan las actuaciones de los distintos operativos que forman parte de dicho plan.

Entre las novedades de este año figura la entrega de desfibriladores semiautomáticos a todas las hermandades gaditanas para que, en caso de ser necesario, puedan atender emergencias cardiacas. Casi medio centenar de rocieros han recibido la formación necesaria para su utilización con instrucciones también en soporte vital básico.

Por otra parte, en esta romería el Plan Infoca 2019 ya está activo, en plena campaña y con un elevado riesgo de incendios en Doñana. De ahí las advertencias oficiales a los peregrinos para que extremen la precaución. El personal disponible vigilará los lugares de descanso y acampada de todas las hermandades y están preparados para intervenir de manera inmediata en caso de avisos de fuego.

Este miércoles está previsto que la carreta del Simpecado de Sanlúcar cruce el río sobre las diez y media de la mañana. Los romeros de El Puerto pasarán por Bajo de Guía a partir de las tres y media de la tarde y los peregrinos de Jerez, dos horas más tarde.