La provincia de Cádiz devuelve su amor a Alejandro Sanz y Lola Flores

La provincia de Cádiz devolvió este lunes el amor por la tierra a Alejandro Sanz y a Lola Flores nombrándolos hijos predilectos de la provincia. Con la artista jerezana se va saldando la deuda que se dejó en vida y a este premio a título póstumo se le sumará pronto su museo en su Jerez natal, a punto de inaugurarse. Hoy su hija ha recogido en el Palacio de Congresos el fruto, como afirmó, "de una estela de amor" que se conserva intacta 29 años después de su muerte". "Cádiz, estoy mu emocionada", decía agradecida Rosario Flores.

Igual de agradecido se mostró Sanz, que fue el encargado de hablar durante la ceremonia que este año se he llevado a cabo en el Palacio de Congresos de la capital gaditana, presidida por el presidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz Boix. El cantante reafirmó aquí un "te quiero" a la provincia "sin ojana, sin locura, sin ay ay ay, sin nada de eso". "Te quiero de forma cercana, sencilla, profunda, de cerca y de lejos. No tiene nada que ver contigo, soy yo, esto es así, que me gusta como nos queremos", cerraba su discurso antes de un "viva Cádiz , viva Cádiz y su provincia, viva Cádiz como universo".

Y es que acumulando numerosos reconocimientos -"se te ha olvidado el de rey mago de Cádiz", bromeaba para empezar con el presentador del acto-, hizo una petición: "normalizar este amor" y que "ya no sea ni noticia". "Yo no necesito ser hijo predilecto para ser el que más disfruta presumiendo de lo suyo"; yo señoras y señores no necesito nada, ustedes me tienen ya, he viajado solo para decírselo", ha seguido lleno de esa admiración a esta tierra. Aunque, eso sí, "mira por donde me dieron una excusa para volver a vernos", señalaba, pidiendo que a partir de ahora los reconocimientos sean "para aquellos que se mueren por ser reconocidos y que se lo merecen".

Alejando ha agradecido desde el fondo de su alma esta formalidad, "este lujo de ser hijo predilecto , pero yo me siento más privilegiado que predilecto". Así, ha recordado que dentro tiene un niño "corriendo por las calles de Alcalá de los gazules y de Algeciras, un niño arrecio bañándose al atardecer en la playa de Valdelagrana, de Barbate, del Rinconcillo, de Sanlúcar; un niño viajando en coche recorriendo las ventas de la provincia y un niño que cada febrero le explica a sus amigos al otro lado del Atlántico el significado del Carnaval, haciendo cantera".

Diez medallas de la provincia

Junto a ellos, el homenaje se ha hecho extensivo a otras diez personas y colectivos merecedores de la Medalla de la Provincia "Estoy feliz por estar muy bien acompañado por compañeros y compañeras que reconoce esta bendita tierra, abanderados ejemplares de nuestra sociedad", apuntaba Alejandro Sanz en sus palabras.

Las medallas fueron para el grupo Ecos del Rocío, de Rota --Miguel y Jesús González Rizo, Juan Manuel Niño y Paco Izquierdo-, que aborda actualmente su gira de despedida tras una fecunda carrera musical plagada de éxitos; la Bodega Cooperativa Católico Agrícola de Chipiona con su presidente Emilio Raffo Toraño, por el centenario de su fundación; José Luis Nieto, virtuoso pianista de El Gastor de gran proyección internacional que no sólo se prodiga en escenarios de todo el mundo sino también en la composición y la docencia; Ana Isabel Villagómez Muñoz, primera mujer que asume el puesto de Fiscal Antidroga y que coordina dicha responsabilidad, desde Cádiz, para el conjunto de Andalucía; el Restaurante Cuenca, radicado en Jimena, fundado en 1920 y todo un emblema gastronómico representado por su gerente Antonio Cuenca; José Luis Pavón Manso, Relojero Mayor de Algeciras, entusiasta del patrimonio histórico y artífice de la reparación de relojes en iglesias de Algeciras, Tarifa, Los Barrios e incluso de la Catedral de Cádiz; la Asociación de Reyes Magos, de Chiclana, representada por Juan Jesús Sánchez y premiada por acumular una trayectoria de 25 años con un reto principal: que cada 6 de enero ningún niño se quede sin juguetes; la Coral y Rondalla de Tarifa, con su presidenta Mercedes Montano que celebra este año su medio siglo de carrera musical; el Colegio Nuestra Señora del Carmen, de Cádiz, más conocido como Las Carmelitas y que es una institución educativa que cumple 150 años de trayectoria en la capital gaditana y que he recogido su dierctora general Yolanda Castilla; y la Empresa Quesos Payoyo, de Villaluenga del Rosario, que acumula 25 años de excelencia en la producción de quesos, refrendados con más de 200 galardones nacionales e internacionales y cuyo galardón ha recogido Ana Sánchez Ríos.

Todos han ido recogiendo sus medallas en el escenario en el transcurso de una gala ha tenido momentos muy emotivos, como las actuaciones de las artistas Mara Rey, versionando coplas de Lola Flores, la de la cantante Verónica Rojas, interpretando 'No me compares' de Sanz pocos minutos antes que el cantautor recogiera su título; y la de 'Ecos del Rocío' , que han clausurado la jornada interpretando el himno de Andalucía.

Rosario Flores: "Mi madre estará bailando por bulerías"

Antes, Rosario Flores lanzaba besos al cielo para su madre, porque nos está viendo, decía. "Mi madre estará desde arriba bailando por bulerías y diciendo ole mi tierra". "Ella tenía su espinita de que se había ido sin ser hija predilecta pero ella era andaluza desde los pies hasta la cabeza, siendo hija o no siendo hija, ella era de aquí y hablaba con una pasión, con una alegría,... Ella era irrepetible y no habrá ninguna ella como Lola Flores", manifestaba su hija.

Sanz no se olvidó de ella en sus palabras con una mención especial: "Es una fantasía compartir este día con ella", ha dicho. "No hay palabras para describirla y sin embargo, todas los palabras bellas le quedaban como los sombreros, perfectos. Te echamos de menos".

Ruiz Boix defiende la unión de 'Cádiz 2050'

Juan Carlos Ruiz Boix ha iniciado su discurso recordando que hace tres años -con motivo de la declaración del estado de alarma por la irrupción de la pandemia- “la vida se cancelaba”. Y que precisamente la respuesta pública frente al COVID-19 ha condicionado el actual mandato corporativo, que se agotará con las elecciones municipales del próximo mes de mayo. En estas circunstancias “Diputación ha confirmado con creces su importancia para fortalecer servicios públicos, asistiendo a los 45 municipios de la provincia de Cádiz para que nadie se quedara atrás”.

Tras ese preámbulo el presidente de Diputación ha planteado una propuesta que ya anticipó hace unos días en Jerez: el desarrollo de una iniciativa denominada ‘Cádiz 2050’ que nazca de la concertación entre instituciones públicas, organizaciones empresariales, colectivos sociales, sindicatos y partidos políticos. “Una alianza que concrete una agenda de retos comunes”, con el convencimiento de que desde la unidad “daríamos auténticas zancadas hacia el mejor porvenir posible”.

Ese reto cuenta a su favor con las fortalezas de diversos sectores productivos que fueron relacionados por Ruiz Boix: los astilleros de la Bahía de Cádiz, el sector aeroespacial, las energías renovables, las grandes industrias del Campo de Gibraltar, el puerto de la Bahía de Algeciras, el proyecto del Hidrógeno Verde, la industria de la piel de Ubrique y la Sierra de Cádiz, la excelencia de la industria turística, la agenda cultural y de acontecimientos deportivos, o el valor del sector primario, fueron valorados por el presidente de Diputación.

En su intervención tuvo un recuerdo a las personalidades que, desde 1996, han sido reconocidas por la Diputación gracias a una impronta ejemplar en sus diferentes campos creativos o profesionales. Figuras literarias como Álvaro Mutis, Caballero Bonald, Rafael Alberti, Fernando Quiñones, Almudena Grandes, Carlos Edmundo de Ory o Elvira Lindo; “músicos absolutos” como Paco de Lucía, Manuel Alejandro o Manolo Sanlúcar; “intérpretes irrepetibles” como Rocío Jurado, Chano Lobato, Niña Pastori, Sara Baras o José Mercé; “agitadores de la sociedad” como José Chamizo; personas de ciencia como Carlos Castilla del Pino o Manuel de la Concha; “o referentes de la política” como José Pedro Pérez-Llorca o Alfonso Perales.

“Una saga”, según definió Ruiz Boix, con las 12 trayectorias que se han reconocido este año. El presidente de Diputación hiló en su discurso los méritos de cada una de esas carreras. Cuando se refería a la labor de José Luis Pavón, y amparándose en el reloj de la Palma de Algeciras -reparado tras pasar por sus manos-, recordó al sacristán de la citada Iglesia, Diego Valencia, asesinado en enero por un presunto yihadista. En concreto evocó la manifestación de duelo expresada en la Plaza Alta: “Gentes de diferentes etnias, diversas costumbres, distintos credos religiosos, se unían en respetuoso silencio para confirmar que la brutalidad de una persona no identifica a comunidad alguna. Algeciras, el vértice sur de este sur llamado Cádiz, es la tierra de convivencia de 120 nacionalidades: de Marruecos, de Bolivia, de Rumanía, de China, de Brasil, de Reino Unido… gentes de diversas procedencias que buscan, entre nosotros, su lugar en el mundo”.

Para elogiar a la Hija y al Hijo Predilecto buscó letras de sus canciones. Sobre Lola Flores -y ante su hija Rosario que ha recogido la distinción otorgada a su madre- admitió la “pena, penita, pena” por no haberla disfrutado en vida, si bien Diputación -según reafirmaba Ruiz Boix- “se ha implicado de manera decidida para que 2023 sea el año de Lola Flores; estaremos en toda la programación dedicada a conmemorar el centenario de su nacimiento; renovaremos el Palacio de Ferias y Exposiciones de Ifeca, al que bautizaremos como Lola Flores; y por supuesto intervenimos en el Museo que abrirá en apenas diez días en su Jerez natal”.

La emotividad creció aun más al referirse a Alejandro Sanz a través de su canción más autobiográfica (Bio), en la que el compositor y cantante introduce sus recuerdos de infancia:

“Mi padre tocaba en un grupo,

mi madre luchaba en la casa.

¿Cuántas veces la vi llorando

porque perdía la batalla?”

“Esos gritos de plata no fueron al final en balde, querido paisano”, expuso Ruiz Boix. “Te agradecemos, de corazón, tu presencia hoy aquí. Nosotros queremos contagiarnos de tu perseverancia; de tu insistencia; porque esta sociedad, esta provincia de Cádiz, tiene también arrestos suficientes para ganarle al miedo un pedacito de cielo”.

El discurso del presidente de Diputación concluyó vaticinando el éxito del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española, que se celebrará en la capital gaditana la próxima semana; recordando el vínculo entre el Día de la Provincia de Cádiz y la Constitución de 1812; y resumiendo las señas de identidad de un mandato que ha procurado programas de empleo e inversión pública, combatiendo la desigualdad y amparando a los más vulnerables.