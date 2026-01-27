La provincia de Cádiz crea 23.000 empleos en un año a pesar de la pérdida en el último trimestre de 2025

La provincia de Cádiz cerró 2025 con 23.000 empleos creados a lo largo del año, para llegar a las 474.500 personas ocupadas. Esta cifra, sin embargo, es inferior a la registrada en el tercer trimestre, cuando se alcanzaron los 487.600, es decir 12.100 más que al finalizar el ejercicio. El sector servicios arrastra al mercado laboral gaditano hacia estos datos negativos. Pero destaca el empuje de la industria, con números de ocupación que crecen en los últimos tres meses de 2025 y en la comparación interanual. Con sus datos la provincia constribuye al récord de trabajadores que se anota Andalucía.

Los servicios se anotan 368.600 ocupados, lo que supone 19.900 menos que entre julio y septiembre, lo que muestra la dependencia excesiva de la economía de la provincia del turismo, especialmente de sol y playa en este caso. La tasa de empleo de estas actividades descendió 2 puntos (hasta el 77,7%). A pesar de ello la cifra absoluta resulta más elevada en comparación con el mismo periodo de 2024, con 8.400 más que entonces.

Cádiz puede presumir, a pesar de haber destruido empleo en los últimos meses del año, del comportamiento de un sector económico tan significativo como la industria. Para cerrar 2025 se contabilizaron 5.400 personas ocupadas más en esta actividad, hasta un total de 56.300, respecto al tercer trimestre. Eso se traduce en una tasa del 11,9%, esto es 2,5 puntos más que el trimestre anterior. El incremento interanual también es muy positivo con 10.300 empleos generados en el ejercicio concluido.

Frente a la pérdida de ocupación en servicios, también ofrecen mejoras la construcción, aunque con apenas 100 personas con empleo, y un total de 38.000; y a agricultura, que con 1.500 ocupados más llega a los 11.300. También en ambos casos destaca la subida de un año para otro, con 4.900 y 1.200 empleos más, respectivamente.

Cifras del paro

Hay que tener en cuenta para ponderar todos estos datos y las cifras del paro que la tasa de actividad de la provincia ha descendido en la segunda parte del año. Si en el tercer trimestre era del 55,2% en el cuarto este porcentaje bajó al 53,2%. Esto es 2 puntos menos. Cádiz cerró el año, eso sí, con mayor tasa de personas activas que a la conclusión del ejercicio previo, en concreto, un 0,41% más.

A pesar de bajar el número de ocupados entre trimestres esto no se refleja en un aumento del paro, que vive un descenso. Hay 5.800 gaditanos menos en las listas del desempleo, al apasar de 106.800 al finalizar septiembre a 100.600 al acabar diciembre. La tasa de paro baja de un 17,9 a un 17,5%. A pesar de esta rebaja la provincia tiene el mayor índice de Andalucía y en España solo está por detrás de Ceuta (22,20%) y de Melilla (23%).

La tasa de paro interanual evidencia el buen comportamiento del mercado laboral y la economía gaditana (puesto que la tasa de actividad es más alta en el cuatro trimestre de 2025 respecto al mismo periodo de 2024) con 3,5 puntos menos en un año: se pasa del 21% al ya mencionado 17,5%.