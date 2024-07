El PSOE de Cádiz respalda a Chaves y Griñán y a los que sufrieron "la cacería del PP"

El Comité Provincial ordinario del PSOE de Cádiz ha respaldado a los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y se ha solidarizado con los compañeros que "sufrieron la cacería del PP con los ERE". Además, el secretario general y diputado Juan Carlos Ruiz Boix ha destacado el "buen balance" de las políticas del Gobierno de España cuando se cumple un año de las elecciones generales.

Según ha indicado el PSOE en una nota, en su intervención ante el plenario del cónclave de todas las agrupaciones municipales celebrado en Villamartín; Ruiz Boix ha explicado que tuvo ocasión de trasmitirle personalmente a Chaves que “la agrupación provincial del PSOE de Cádiz, el mismo partido que tuvo el honor de que lideraras las listas al Parlamento de Andalucía hasta en seis ocasiones, espera ansioso el momento de que pida de nuevo el alta para volver a formar parte de esta familia socialista". "Tanto tú residente Chaves, como todos los compañeros y compañeras encausados, gente honrada, leales servidores públicos, a los que la Justicia ha amparado porque no se respetaron sus derechos constitucionales y que han sufrido durante muchos años, demasiados años, un calvario y un escarnio público por unos delitos que nunca cometieron siendo víctimas de la gran cacería del PP”, incidió.

“Manolo sabe, en los muchos encuentros que he mantenido con él estos últimos años en San Roque, adonde acude con frecuencia para estar con su familia, que nunca he dejado de llamarte Presidente, que siempre reivindiqué y defendí en público y a través de mis redes sociales, tu inocencia, la de Pepe Griñán y la de tantos y tantos compañeros encausados”, ha explicado. Por eso le dió la bievenida y espera "pronto poder organizar un acto como se merece para celebrar la vuelta a tu casa, al Partido Socialista". Tal y como hiciera Espadas en el comité director, Ruiz Boix ha pedido a los más de cinco mil militantes de este partido en la provincia, “salir a la calle con la cabeza bien alta porque la Justicia ha demostrado que todo el caso fue una repugnante maniobra política del PP, con ropaje judicial, para manchar y deslegitimar los más de 30 años de gestión socialista en Andalucía, y para ganar en los tribunales lo que no conseguían en las urnas”.

“Estas sentencias del Constitucional han supuesto un verdadero terremoto político en Andalucía, hasta el punto de que, bien ha vaticinado Manolo Chaves, hay un punto de inflexión y a partir de este momento comienza el fin del ciclo político del PP en la Junta de Andalucía. Moreno Bonilla y su tropa, empezando por Antonio Sanz, lo saben y de ahí que estén rabiando en estos momentos: Ya demostraron en su día que no tenían ningún límite político, moral ni ético y van a seguir ahora por ese camino, aunque para ello haya que poner en cuestión la democracia y el sistema judicial de nuestro país”, ha abundado advirtiendo de que “pese a las sentencias del Constitucional, esto de los EREs no se ha acabado para el PP, porque saben que las va la vida en ello, pero la Justicia ha hablado y nos ha dado la razón”.

Defensa de las políticas del Gobierno

Ruiz Boix ha defendico que las políticas del gobierno central siguen "dando buenos resultados para la provincia de Cádiz" en el principal escollo para su desarrollo económico como es el desempleo "que ha bajado en 25.000 gaditanos". El secretario del PSOE gaditano ha augurado "un verano muy positivo" para el sector turístico que se suma a las buenas expectativas en el sector industrial, especialmente en la construcción naval y aeroespacial y al impacto de las energías renovables en el Campo de Gibraltar.

Además, ha defendido las políticas destinadas a ayudar y fortalecer el sector primario con fuerte presencia en las comarcas de la Janda, la Sierra Costa Noroeste y la Campiña. Precisamente una de las tres resoluciones que se han debatido en el conclave socialista hace referencia al alga asiática posicionándose el PSOE de lado del sector pesquero que reclama soluciones para salvar la flota frente al desafío que supone la especie invasora. La segunda resolución aprobada en el Comité respalda al alcalde Pedro Barroso que atraviesa una complicada situación familiar con su hermano gran dependiente de manera que los socialistas van a mediar con el Gobierno de España para estudiar determinadas la reforma de excepciones en la Ley respecto a los umbrales de renta y requisitos económicos de este colectivo de personas vulnerables. Y la tercera relativa al caso de los ERE`s, las sentencias del TC y el apoyo a los socialistas encausados.

Frente a la gestión del Gobierno de España, los socialistas gaditanos "contraponen el vacío y ausencia de la Junta en la resolución de los problemas y la defensa de los intereses de la provincia". Pero especialmente, ha puesto en énfasis en el "recorte de recursos en los servicios públicos como la sanidad, la educación, la dependencia" y en la misma línea ha criticado “la insolvencia de un Gobierno que no ejecuta los fondos europeos como por ejemplo para hacer frente a la sequía donde hay más de 1.100 millones de euros que no se han ejecutado por parte de un Gobierno que es incapaz de gestionar los recursos públicos que le trasfiere el Gobierno de España para que lo ponga a disposición de los andaluces”. Ha señalado que el PSOE trabaja ya por tanto en la alternativa a un nuevo Gobierno en Andalucía de cara a las andaluzas de 2026.