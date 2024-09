El PSOE lamenta que la Diputación de Cádiz desista de un plan para contratar a jóvenes universitarios

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista, Ana Carrera, ha lamentado que el PP en el Pleno de la Diputación "haya dado la espalda a la creación de empleo en la provincia" tras aprobar el desistimiento del segundo plazo de la convocatoria de ayudas a empresas y ayuntamientos para la contratación de jóvenes universitarios gaditanos que buscan una primera oportunidad laboral.

Se trara de uplan que el Gobierno socialista dejó aprobado justo antes de las elecciones municipales y que el equipo que lidera Almudena Martínez del Junco “ha sido incapaz de poner en marcha y ejecutar”. Carrera, que conoce el plan pues formó parte del equipo redactor, ha pedido al PP que “no desista de unas ayudas que nacieron con la idea de ir dirigidas a aquellos jóvenes que necesitaban esa primera experiencia laboral y dar respuesta así a esa demanda que los jóvenes nos trasladaban”. “No podemos entender, ni compartir que por alguna dificultad en las bases no se hagan las modificaciones necesarias y se puedan ejecutar esas ayudas”, ha insistido la portavoz del PSOE que señala que tras un año y dos meses de gestión popular, ha sido una dejación porque no hemos visto empeño en buscar solución para no perder ese programa dotado de un millón de euros “que ahora nos explicará a qué van a dedicarlo”. “Si de verdad queremos ayudar a la creación de empleo en la provincia, ésta era una buena fórmula para los jóvenes”, ha zanjado.

El diputado de Empleo, Andres Clavijo, ha manifestado en el pleno que desisten porque el plan no ha tenido la "aceptación" esperada por las dficultad de cumplir las "bases" que se realizaron, en las que una personas que había trabajado un mes ya no podía acceder, la dificultad para encontrar esos perfiles o "la complejdad justificación de la subvencion". Ahora, se hace materialmente imposible por la falta de plazos, explicó.