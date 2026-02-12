Refuerzo del transporte público para los Carnavales de Cádiz: horarios, días y servicios

El plan especial de transporte metropolitano previsto por el Consorcio de Transportes de la Bahía, ente dependiente de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, con motivo de la celebración del Carnaval de Cádiz, comenzará el próximo sábado 14 de febrero para dar respuesta al aumento de visitantes por estas fiestas, incrementando su oferta de servicios.

El Consorcio de Transportes de la Bahía pone en marcha cada año este plan especial de transporte metropolitano que abarcará en esta edición desde el 14 al 16 de febrero. Esta planificación de Carnaval supone el aumento de la oferta del Consorcio en autobuses metropolitanos y en servicio marítimo, así como la ampliación del horario de apertura de la estación de autobuses de Cádiz.

En el caso del servicio marítimo, la operativa especial también contará con horarios especiales el domingo 22 de febrero, con más salidas de embarcaciones en las líneas que enlazan Cádiz con El Puerto y Rota.

En su conjunto, este plan contempla un incremento de servicios en las comunicaciones entre la capital gaditana y los destinos del ámbito metropolitano, tanto en servicio de autobús interurbano como marítimo, con una prolongación de las horas de circulación durante la noche del sábado 14 hasta las 1:45 horas (según destino) y un inicio de servicios el domingo 15 desde las 5:00 horas (según destino), así como el funcionamiento de autobuses de refuerzo y horarios especiales en ambos modos de transporte.

Asimismo, las líneas de Renfe Cercanías, Trambahía y el servicio urbano de transporte de Cádiz reforzarán su oferta ampliando el horario de circulación. Para viajar en servicios de las líneas T1 y C1 de Trambahía y Cercanías son válidos tanto los títulos y abonos de Renfe como la Tarjeta de Transporte del Consorcio.

Autobuses metropolitanos

En el ámbito de la operativa especial del Consorcio de Transportes de la Bahía, el sábado 14 de febrero, los autobuses metropolitanos de conexión de Cádiz con San Fernando, Chiclana y Puerto Real prolongarán su servicio después de las 23:30, y hasta las 1:45 horas (según destino), utilizando sus paradas habituales, con final en la plaza de España, reanudándose el servicio en autobús el domingo 15 a las 05:00 horas.

La línea M-961 Chipiona-Sanlúcar-El Puerto-Cádiz ampliará sus horarios el sábado 14, circulando con servicio de refuerzo a las 19:00 desde Chipiona con destino Cádiz y regreso el domingo 15 a las 8:00. Paran en la estación de autobuses de Cádiz y en la parada frente a la Aduana en la plaza de Sevilla.

Además, las líneas de autobuses de conexión de Cádiz con Rota y El Puerto funcionarán con horarios especiales, ampliando sus salidas el sábado 14.

La línea M-010 Cádiz-San Fernando Norte (por León Herrero), en aquellos servicios que sean intensificaciones respecto a su horario habitual, tanto el sábado como el domingo, empezarán y finalizarán su recorrido en San Fernando en la parada provisional de General Lobo (situada en la glorieta Víctimas del Terrorismo) y, por tanto, la parada Hospital San Carlos se realizará solo en los horarios habituales de la línea.

Las líneas de conexión con Puerto Real que acceden a Cádiz desde la CA-35, en aquellos servicios que sean intensificaciones respecto a su horario habitual, durante el sábado por la noche y domingo por la mañana, y siempre que el tráfico en la avenida de Astilleros lo permita, accederán a Cádiz y abandonarán la ciudad por el puente de la Constitución de 1812, en lugar de realizar su recorrido habitual por el puente J.L. de Carranza.

El domingo día 15, al reanudarse el servicio, las líneas comenzarán su recorrido en su parada habitual en Cádiz, en la plaza de España o en la estación de autobuses, según corresponda. Este día, a partir de las 15:00 horas y hasta la finalización de la jornada, se desviarán todas las líneas por la avenida de Astilleros y de la Sanidad Pública, y no circularán por la avenida principal, debido a la cabalgata del Carnaval.

Este día, 15 de febrero, las líneas M-010 y M-011 circularán con un horario especial, previéndose el refuerzo de expediciones según demanda entre las 12:00 y las 15:00 por la mañana, y a partir de las 19:00 por la noche y hasta la finalización del servicio, con últimas salidas en la línea M-010 (Norte) a las 24:00 desde Cádiz, y misma hora (24:00) desde San Fernando. En la línea M-011 (Sur) la última salida será a las 23:40 desde San Fernando y 0:20 desde Cádiz.

También se ha previsto para este día, domingo 15 de febrero, que las conexiones de Cádiz con Puerto Real y Chiclana circulen con horarios especiales, con expediciones de refuerzo en las horas que se prevé mayor afluencia de público. Además, las líneas M-020 Cádiz-Chiclana, y M-036 Cádiz-Puerto Real (por puente Constitución 1812), amplían el horario de funcionamiento efectuando su última salida a las 0:30 horas cada una desde la parada de plaza de España.

El lunes 16 de febrero, las líneas M-010 y M-011 circularán con su horario habitual de laborable, previéndose el refuerzo de expediciones según demanda entre las 12:00 y las 15:00 horas por la mañana, y a partir de las 19:00 por la noche y hasta la finalización del servicio. Ese día, las líneas M-020 de conexión con Chiclana, y las líneas de conexión con Puerto Real (M-030, M-031 y M-036), circularán con horarios especiales, previéndose además refuerzos a las horas de mayor aglomeración.

Adicionalmente, entre el sábado 14 y el lunes 16 de febrero, ambos inclusive, todos los servicios de la línea M-040 Cádiz-El Puerto de Santa María efectuarán parada en río San Pedro, en ambos sentidos.

En cuanto a las líneas de conexión con el Campus Universitario de Puerto Real, así como el resto de las líneas metropolitanas, circularán en su horario habitual tanto el lunes 16 de febrero como el resto de la semana, a excepción de la línea M-038 Cádiz-Puerto Real (por avenida Constitución de 1812 y CA-35) que no circulará el lunes 16 de febrero.

En la web del Consorcio https://cmtbc.es/ se pueden consultar horarios entre el 28 de febrero y el 3 de marzo con destino San Fernando, Chiclana, Puerto Real y río San Pedro, El Puerto, Jerez, Rota, Sanlúcar, Chipiona y Conil.

Estación de autobuses de Cádiz y servicio marítimo

Está previsto que, entre el viernes 13 de febrero y el lunes 16 de febrero, la estación de autobuses de Cádiz disponga de refuerzo en la seguridad, así como de aseos portátiles en el exterior, dejando acotada con vallas la zona de estacionamiento de turismos, que quedará de uso restringido para autobuses.

El horario de funcionamiento de la estación se ampliará para acoger el incremento de servicios de largo recorrido y sólo podrán acceder los viajeros con billete. Según los horarios disponibles, los autobuses accederán el sábado día 14 a la estación hasta las 0:30 horas, mientras que la primera salida de autobuses el domingo día 15 será a partir de las 5:30. Por motivos de seguridad, permanecerá cerrada la conexión directa entre estaciones de autobuses y ferrocarril desde las 21:00 horas del sábado día 14 hasta las 5:20 del lunes 16 de febrero.

Con respecto al servicio marítimo, está prevista una operativa especial en este modo los días de Carnaval, del 14 al 16 de febrero, y el domingo 22 de febrero, en el que se refuerza el servicio en ambos fines de semana, ampliándose con al menos 104 salidas adicionales, esto es un 133% adicional de las habituales, estando disponibles al menos 27.300 plazas a la venta con esta oferta prevista.

El sábado día 14, la última salida desde El Puerto de Santa María con destino Cádiz será a las 00:30, y a las 01:30 en sentido inverso. En el caso de la otra línea, la última salida desde Rota será a las 00:00, mientras que desde Cádiz será a la 23:10.

El domingo día 15, la primera salida desde El Puerto con destino Cádiz será a las 10:00, y desde Rota a las 12:00. Las últimas salidas de regreso desde Cádiz serán a las 01:15 con destino El Puerto y 21:30 con destino Rota.

El lunes 16 de febrero, el servicio funciona con horarios especiales en ambas líneas, efectuando el último regreso desde Cádiz, a las 21:45 destino El Puerto de Sta. Mª, y a las 19:45 destino Rota.

Además, el domingo 22 de febrero también circulará con horarios especiales, siendo la primera salida desde El Puerto de Santa María con destino Cádiz en la línea B-042, a las 10:00, y el último regreso a las 21:45. En la línea B-065, la primera salida desde Rota con destino Cádiz será a las 12:00, y el último regreso a las 19:45 horas.

Para facilitar la movilidad en los catamaranes del sábado día 14 al lunes 16 de febrero (ambos inclusive), y el siguiente fin de semana, 21 y 22 de febrero, quedará interrumpido el embarque de bicicletas y ciclomotores, así como el servicio gratuito +BICI de préstamo de bicicletas en las terminales de Cádiz, El Puerto y Rota. También se suspende en esos días el embarque con animales.

Desde el Consorcio se recuerda a los usuarios de los distintos modos de transporte público metropolitano que pueden hacer uso de la Tarjeta del Consocio y también de la Tarjeta Joven de Transporte de la Junta de Andalucía