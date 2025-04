Ruiz Boix inicia hoy su segunda etapa al frente del PSOE de Cádiz con demasiada oposición interna

El PSOE inicia hoy una nueva singladura, y lo hace con el mismo capitán al frente de la nave. Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque y diputado nacional, será reelegido esta tarde secretario general del PSOE de Cádiz en el transcurso del XV congreso provincial que esta formación celebrará en la capital gaditana. Ruiz Boix mantendrá el cargo al que accedió en diciembre de 2021 gracias a su ajustada victoria de hace tres semanas en las primeras primarias en la historia del socialismo gaditano, pero encara esta nueva etapa con la sensación de que tiene mucha oposición dentro del partido.

Solventada la duda de quién será el secretario provincial del PSOE, el congreso de hoy se presenta con dos dudas principales: la primera será saber qué apoyo recibe el informe de gestión que el propio Ruiz Boix presentará ante los 227 delegados que están convocados, pero más importante aún será saber qué apoyo tendrá su nueva ejecutiva.

Nada trascendió ayer de este nuevo equipo de dirección que llevará las riendas del PSOE gaditano durante los próximos cuatro años. Al día siguiente de ganar las primarias el 15 de marzo en una ajustada votación sobre Javier Ruiz Arana, alcalde de Rota, Ruiz Boix insistió en mantener la mano tendida para propiciar una candidatura de integración en la que estuvieran incluidos algunos de los representantes del sector crítico con su gestión. Estas conversaciones se han mantenido en los últimos días, y se multiplicaron en la jornada de ayer, con la mediación incluso de Francisco Rodríguez, alcalde de Dos Hermanas y secretario de Organización en la nueva ejecutiva regional que comanda María Jesús Montero. A la nueva jefa del PSOE andaluz no le gustan las divisiones internas. Lo dijo antes y después de las primarias, pero hasta ahora sus deseos no han tenido mucho eco en las filas del socialismo gaditano.

La principal disparidad entre los posicionamientos de Ruiz Boix por un lado y de sus críticos por el otro está en el porcentaje de representación que tienen que tener los segundos en la nueva ejecutiva. Éstos, los de la lista que liderara el alcalde de Rota, entienden que su representatividad debe ser acorde al 48,57% de apoyo que lograron en las primarias, mientras que el reelegido secretario general entiende que ese porcentaje debe ser bastante inferior. Ha ofrecido una vicesecretaría general a Ruiz Arana, ha abierto la puerta a la presencia de tres o cuatro dirigentes más de este sector alternativo en una ejecutiva que se supone que rondará el medio centenar de militantes, pero poco más. No lo dirá en público, pero es posible que Ruiz Boix, como le puede ocurrir a cualquier secretario general, no quiera arriesgarse a perder apoyos con el paso del tiempo y terminar quedándose sin el control del partido.

Anoche nada se había cerrado sobre si habría o no una ejecutiva de integración, aunque tampoco se descartaba que los contactos se retomaran a lo largo de la mañana de hoy. En cualquier caso el entorno de Ruiz Boix destacaba que él estaba tranquilo, además de responsabilizado e ilusionado ante esta nueva etapa, y que tenía ultimadas dos ejecutivas, una de integración y otra sólo con sus afines.

Se sabe ya que habrá otra persona en el cargo honorífico de presidente provincial del PSOE, ya que la persona que ha ocupado este cargo los últimos cuatro años, Mamen Sánchez, ex alcaldesa de jerez y diputada nacional, ya anunció hace meses que iba a renunciar a esta presidencia y también que no se presentaría a la reelección como secretaria local del PSOE jerezano. También se da por hecho que la arcense Ana Carrera, aún responsable de Organización, no repetirá en la ejecutiva.

El porcentaje de apoyo que tendrá la nueva ejecutiva es importante desde el punto de vista estético, por la imagen que trasciende al exterior, pero poco más. La realidad palpable es que, culmine este proceso como culmine, Ruiz Boix inicia su segunda etapa con una fuerte oposición interna que intentará ir limando.

Este congreso se celebrará en el hotel Cádiz Bahía (de la cadena Q Hotels) a partir de las 16.30 horas y contará con la presencia de María Jesús Montero en la apertura.

Con el recuerdo de la integración ficticia de 2021

Juan Carlos Ruiz Boix llegó a la secretaría general del PSOE de Cádiz tras el XIV congreso provincial celebrado el 18 de diciembre de 2021 en el Palacio de Congresos de la capital gaditana. Entonces no fueron necesarias unas primarias porque fue el único candidato, tras la retirada en esa carrera del alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana. Siguiendo las instrucciones del entonces líder del socialismo andaluz, Juan Espadas, Ruiz Boix logró cerrar una candidatura de integración con el irenismo. Así, incluyó en una ejecutiva de 54 personas a 14 afines a Irene García, entre ellos a Ruiz Arana y a la que era alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quienes nombró vicesecretarios generales. Y aunque esa ejecutiva logró en el congreso un apoyo nada desdeñable de un 88%, finalmente la integración terminó siendo ficticia. Ruiz Boix se apoyó siempre en sus personas de confianza y la participación de Ruiz Arana y de Gómez en el principal órgano de dirección del partido terminó siendo testimonial.