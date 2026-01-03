El sector industrial de Cádiz avanza a toda máquina para encarar el nuevo año

La industria de la Bahía de Cádiz afronta con el tirón de la construcción naval y la aeronáutica un periodo de prosperidad "sin precedentes", según muchas voces del sector. La innovación y las altas tecnologías juegan un papel importante en este contexto industrial, que tiene como uno de sus principales retos la incorporación de nuevos perfiles profesionales, mientras la calma social impera. Repasemos los principales hitos que ha vivido el sector en el año que acaba de concluir con la esperanza de que la tendencia alcista se mantenga en 2026.

La huelga del metal

Un total de 23 detenidos, 17 jornadas de huelga (15 de ellas consecutivas) y 8 años de convenio son los números que resumen la huelga del sector del metal que vivió la provincia entre junio y julio del año pasado, unas movilizaciones que provocaron que en la Bahía de Cádiz, especialmente, volvieran a verse escenas de batalla y fuego, de enfrentamiento entre manifestantes y agentes antidisturbios y de cortes de carretera en distintos puntos de la provincia. El conflicto dejó huella en el barrio de Loreto y en la avenida principal de Cádiz, con importantes destrozos, además de retornar a la barriada del Río San Pedro, en Puerto Real, que en 2021 sufrió los momentos más tensos.

Las primeras negociaciones dieron como resultado un preacuerdo entre la patronal del metal (Femca) y el sindicato UGT, del que CCOO se desmarcó, que no obtuvo el respaldo de los delegados sindicales y trabajadores -principalmente de la Bahía de Cádiz- lo que provocó que el paro se transformara en huelga indefinida, reforzada por la convocatoria de la CGT. La vigencia del convenio del sector planteada hasta 2032, la recuperación escalonada y no para todos los trabajadores del plus de tóxico penoso, la introducción de un salario mínimo de ingreso para menores de 25 años y la incorporación de la parcialidad en el contrato fijo discontinuo suponían los principales escollos, frente a la confirmación del IPC garantizado.

Los encuentros entre la patronal y los sindicatos saltaron a Sevilla para alejarse de los ánimos caldeados en la provincia y se celebraron a partir del día 26 de junio en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), con la implicación de FICA UGT Andalucía después de las críticas recibidas por la sección gaditana. Finalmente, el acuerdo llegaría el día 27, de nuevo sin el respaldo de CCOO, con un convenio hasta 2031 (un año menos al inicialmente planteado), otros porcentajes para la recuperación escalonada del plus de tóxico penoso, la incorporación de un contrato de formación en sustitución del salario mínimo de ingreso o el descarte de un contrato fijo discontinuo a tiempo parcial. Si bien la huelga fue desconvocada por UGT, CGT la mantuvo activa varios días más, hasta el 8 de julio.

Una asamblea de trabajadores del metal a las puertas de los astilleros gaditanos / Julio González

Naval nacional e internacional

La firma de este convenio del metal viene a redundar en la paz social que la industria naval pretende vivir ante la carga de trabajo prevista para los próximos años. A mediados de diciembre se rubricaba también el convenio colectivo de Navantia con una vigencia alargada, hasta 2029 en este caso. Los astilleros se preparan para una actividad prolongada, incluso con procesos de selección de nuevo personal, tras un año de buenas noticias y faena.

Puerto Real vuelve a tener como prioridad la construcción de barcos, como demandaban los sindicatos. Mientras fabrican el Buque de Acción Marítima de Intervención Subacuática (BAM-IS) para la Armada y han terminado la modernización del Juan Carlos I, prevén que el astillero empiece su parte de los buques de apoyo logístico (FSS) para Reino Unido en el primer semestre de 2026 y ya saben que construirán dos BAM nuevos, aunque sin fecha.

En San Fernando –donde opera el nuevo taller de unidades abiertas planas y ya cuentan con el Centro de Excelencia de Sistemas Navales– continúan con las corbetas para Arabia Saudí y con el patrullero de altura para Marruecos, junto a dos contratos para modernizar con la dotación de nuevos sistemas tres buques de la Armada tailandesa. Los futuros hidrográficos españoles ya han pasado la revisión preliminar de diseño. Mientras, la división de Sistemas gestiona un volumen de programas sin precedente.

Las instalaciones de Cádiz cerrarán el año con 28 buques –8 cruceros–, reparados y actualizados, pendientes de que se confirme si los trabajos de modernización de media vida de los buques Castilla y Galicia se realizan en los astilleros gaditanos –como otras intervenciones– o se desvía esta carga de trabajo a Ferrol.

La aeronáutica despega

También Airbus y su industria colaboradora se benefician de esa calma social con un panorama muy similar de trabajo. La planta de Cádiz tiene asegurada carga para unos 8 años. La fabricación de piezas para la división comercial –A320, A350 y A330– no decae, mientras que al área de defensa la nutre de componentes para el C295, el MRTT y el A400M, a lo que se suma la implicación en programas estratégicos como el Eurodrone y el futuro sistema de combate europeo (FCAS). Los sindicatos esperan nuevas contrataciones este 2026 ante estas previsiones.

El pasado verano la compañía procedía al traslado desde la antigua nave de Puerto Real, que todavía acoge la producción del A330, de la línea de fabricación del A350. Hace unas semanas comenzó la mudanza del A380, para el que todavía hacen piezas de repuesto. A principios del nuevo ejercicio esperan tener finalizado el nuevo hangar para el mencionado A330. Será entonces cuando se complete la integración total de la plantilla en la planta de Airbus Cádiz. El complejo contará también con un edificio multiusos para servicios generales y en un futuro con un centro de intercambio logístico en unas instalaciones contiguas adquiridas hace dos años.

Un operario trabaja en la cadena de producción del A350 en la planta portuense de Airbus / Julio Gonzalez

La cualificación de los trabajadores

Uno de los problemas que vienen reiterando desde la patronal es la falta de mano de obra cualificada para afrontar los retos industriales en la provincia gaditana. El dinamismo en nuevos proyectos tecnológicos y la apuesta por sectores innovadores como las energías limpias necesitan de unos trabajadores cualificados de un perfil que está costando trabajo encontrar.

Ante estas perspectivas, desde la Administración se han intentado poner soluciones como los Proyectos Singulares de Formación en sectores estratégicos como la industria naval auxiliar, el sector aeronáutico y el hidrógeno verde. La provincia de Cádiz está inmersa en estos tres ámbitos pujantes para los que la Junta de Andalucía ha creado programas formativos específicos para los próximos años y que arrancaron el pasado verano.

Además, otras iniciativas en colaboración con empresas están empujando a que en el medio plazo se pueda contar con esta mano de obra requerida, como es el caso de la Cátedra impulsada entre Navantia y la Universidad de Cádiz o la futura Navantia Academy. También se han impulsado iniciativas empresariales como la de Surcontrol, que a través de Surcontrol Academy han comenzado a programar una formación específica para los proyectos industriales en los que está inmersa la Bahía gaditana.

La FP Dual obligatoria también debe remar hacia la convergencia entre las necesidades empresariales y la formación de la ciudadanía gaditana con una ampliación del tejido empresarial vinculado a la enseñanza de las familias profesionales que se desarrollan en la región.

Un centro avanzado puntero

La inauguración del Centro de Fabricación Avanzada en Puerto Real ha sido uno de los hitos más celebrados durante este 2025. El recinto cuenta con tecnología puntera en el ámbito de los drones, la robótica avanzada, los materiales compuestos y la impresión 3D para ayudar al desarrollo de proyectos innovadores en el sector industrial.

Este centro cuya gestión desarrolla la concesionaria Fidamc abrió en septiembre sus puertas tras años de espera con la esperanza de ser un acicate a la innovación para las empresas gaditanas y situarlas a la vanguardia en proyectos tecnológicos y de gran valor añadido, además de ser un polo de atracción de empresas e inversiones. Con ese objetivo se han invertido 18 millones de euros para dotar a esta nave de 17.000 metros cuadrados con tecnología única en España.

Tecnología puntera en el interior del Centro de Fabricación Avanzada el día de su inauguración / Jesús Marín

Relevo en la patronal gaditana

Otra de las novedades empresariales que dejó el 2025 fue el relevo en la presidencia de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC). José Andrés Santos Cordero tomó las riendas el pasado mayo de esta entidad a la que están asociadas 150 organizaciones con la intención de dar un nuevo impulso al crecimiento económico de la provincia, aprovechando la apuesta europea por el sector de la industria de defensa.

Con este fin Santos ha convertido en caballo de batalla empresarial la consecución de una mejora de las infraestructuras en la provincia de Cádiz. La Convención de la CEC celebrada en noviembre se centró en subrayar las carencias en materia de conectividad, recursos hídricos, energéticos y logísticos que sufre la región y que lastran sus potencialidades de crecimiento. De ahí que estén intentando aunar bajo una misma bandera estas peticiones de la mano de administraciones y otras entidades, con un diagnóstico de las mejoras necesarias por comarcas para hacer frente a esta rémora que le resta competitividad frente a otros territorios.