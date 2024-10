Tambores de guerra aún lejanos en el PSOE de Cádiz

Habrá choque de trenes en el PSOE de Cádiz pero no será ahora. A estas alturas de la película nadie duda de que habrá dos candidaturas diferentes que aspirarán a liderar el PSOE de Cádiz, porque la corriente que abandonó la dirección del partido a finales de 2021 para dejar paso a Ruiz Boix quiere recuperar el control. Pero esos tambores de guerra suenan aún lejanos y no serán realidad hasta el año que viene. Antes, en el último fin de semana de noviembre, se celebrará en Sevilla el 41º congreso federal del PSOE, y todos los socialistas gaditanos han preferido enterrar sus hachas de guerra para que nada empañe la reedición del liderazgo de Pedro Sánchez.

De momento, la última realidad tangible es que no habrá lista alternativa de delegados para representar al PSOE de Cádiz en el referido congreso federal. Este dato tiene su relevancia ya que en 2021, cuando se produjo el cambio al frente del socialismo gaditano, los críticos a Irene García sí eligieron este mismo momento del proceso congresual para hacerse fuertes. Así, presentaron una lista alternativa de delegados al federal, eso obligó a una votación en todas las agrupaciones locales, la candidatura de Ruiz Boix derrotó a la de la secretaria general por casi 300 votos de diferencia (ocho puntos porcentuales) y ello abrió en canal a la dirección provincial de entonces, que terminó claudicando.

Ahora, sin embargo, ese pulso no se va a producir. O, mejor dicho, no va a tener lugar en este momento del proceso en el que ya está inmerso el PSOE. La importancia que para el partido tiene fortalecer el liderazgo de Pedro Sánchez, sobre todo tras toda la polémica suscitada primero con la amnistía y ahora con el llamado cupo catalán, ha llevado a las diferentes sensibilidades que conviven en el socialismo gaditano a aplazar sus disputas hasta que concluya el cónclave federal.

A esa cita de dentro de dos meses en Sevilla irán 32 delegados por el PSOE de Cádiz. De esa lista sólo se conoce que estará encabezada por Juan Carlos Ruiz Boix, actual secretario provincial del partido, alcalde de San Roque y diputado nacional. El resto de la relación se confeccionará en los próximos días y habrá que ver si Ruiz Boix incluye en la misma a una parte de sus críticos o si la copa al completo con gente de su confianza. En cualquier caso, todos irán al congreso federal a respaldar el liderazgo de Pedro Sánchez.

Así las cosas, el pulso por dirigir el partido en la provincia de Cádiz tendrá lugar en marzo, antes de Semana Santa. No obstante, previamente, a finales de enero o ya en febrero, deberá celebrarse el congreso regional del PSOE de Andalucía que se presenta con la gran incógnita de si Juan Espadas, actual secretario general y que ya ha anunciado su intención de volver a presentarse, resulta elegido. Su gestión provoca críticas en varias direcciones provinciales –entre ellas la de Cádiz–, pero Espadas también tiene sus adeptos, como es el grueso de lo que era anteriormente el irenismo.

Cuando se cumplimente el trámite del congreso regional llegará, ahí sí, la batalla por tener el control del PSOE gaditano. A falta de confirmación oficial, es un secreto a voces que Ruiz Boix se presentará a la reelección para el cargo de secretario general al que llegó hace ahora tres años.

Ruiz Boix se hizo con el mando tras lograr reunir a diferentes sensibilidades del socialismo gaditano –la más importante sigue siendo el pizarrismo– y a partes importantes de agrupaciones numerosas como las de Cádiz, Jerez o Algeciras, entre otras.

Frente a él estará el antiguo irenismo, que se supone que volverá a ir de la mano de los romanistas. Descontado que Irene García vuelva a bajar a la arena de la política provincial, queda por dilucidar quién será la cabeza visible de este sector crítico a la actual dirección provincial del partido. De momento, el dirigente que se está reuniendo con muchas agrupaciones para ir ensanchando este sector crítico es Jaime Armario, ex concejal en San Fernando, ex diputado provincial y ex secretario general del PSOE isleño, aunque se desconoce si finalmente será él quien encabece esta alternativa.

En cualquier caso, y como es habitual en estos procesos internos, las dos facciones del PSOE gaditano aseguran tener la mayoría para dirigir el partido, aunque eso habrá que corroborarlo dentro de unos cinco meses.