Una treintena de detenciones confirman que el Clan de los Balcanes fija a Cádiz como punto de entrada de su cocaína

Una importante operación conjunta, liderada por funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en colaboración con la Guardia Civil y la Policía Nacional, ha culminado con la detención de treinta personas y la desarticulación de tres organizaciones criminales. Estas redes, vinculadas al conocido 'Balkan Cartel', o Clan de los Balcanes, operaban de forma coordinada para introducir grandes cantidades de cocaína procedente de Colombia en España, utilizando una sofisticada infraestructura para asaltar buques portacontenedores.

Según ha detallado la Agencia Tributaria en un comunicado, la intervención ha resultado en la incautación de más de 2.475 kilogramos de cocaína. Además, se han realizado diecinueve registros donde se intervinieron más de 166.000 euros en efectivo, joyas y relojes valorados en 100.000 euros, ocho vehículos de alta gama, armas de guerra, 215 garrafas de gasolina, diverso equipo náutico y escalas empleadas en los asaltos, así como dispositivos de geolocalización. La operación también ha permitido el bloqueo de activos inmobiliarios por un valor cercano a los cinco millones de euros y cuatro monederos virtuales de criptomonedas.

La investigación se puso en marcha tras la aprehensión de 88 kilogramos de cocaína en un vehículo en Mijas, Málaga, en octubre de 2024. Este hallazgo permitió a los investigadores descubrir la existencia de tres organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Una de ellas estaba directamente ligada al 'Balkan Cartel' y era la propietaria de la droga, mientras que otra estaba compuesta por individuos de origen colombiano, con operaciones tanto en su país como en España.

Para la introducción de los alijos de cocaína en contenedores marítimos, estas organizaciones empleaban la técnica de los 'trepadores'. Este método consiste en reclutar a jóvenes, buenos nadadores y de familias con escasos recursos, para que carguen el estupefaciente en las embarcaciones mientras se encuentran en alta mar. Posteriormente, miembros de la misma organización se desplazaban a España con el objetivo de asaltar los contenedores, interceptando los buques antes de su llegada al Estrecho de Gibraltar.

La logística necesaria para estos asaltos era proporcionada por la tercera organización criminal, que se encontraba asentada en el Campo de Gibraltar. Esta célula era fundamental para el éxito de las operaciones de narcotráfico. A mediados de 2024, la tripulación de un buque con destino al puerto de Cádiz alertó al Servicio de Salvamento Marítimo sobre la presencia de polizones en cubierta, lo que llevó a la incautación de 1.355 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor. Las pesquisas posteriores revelaron que tres hombres, cuya misión era recuperar la sustancia, regresaron precipitadamente a su país.

Poco tiempo después, también en 2024, otro buque que transitaba por aguas portuguesas alertó a las autoridades lusas sobre el secuestro de la embarcación por parte de polizones armados con armas largas. En esta ocasión, los delincuentes lograron descargar varios fardos ocultos en un contenedor, consiguiendo así que la organización recuperara la sustancia estupefaciente. La investigación continuó, y durante los meses de septiembre y octubre de 2024, se detectó un nuevo rescate de droga. Tres miembros de la organización colombiana y dos de la célula del 'Balkan Cartel' en la Costa del Sol, con el apoyo de la organización que suministraba las embarcaciones de alta velocidad, lograron recuperar la droga de uno de los contenedores mediante la técnica del 'drop off'.

El método del 'drop off' implica arrojar la mercancía desde un mercante para que sea recogida por embarcaciones más pequeñas cerca del país de destino. Para ello, sometían a la tripulación de los buques y extraían la droga del interior de los contenedores, utilizando técnicas militares y armas de guerra. Una vez en tierra, la cocaína era introducida en poblaciones ubicadas en el Golfo de Cádiz, donde se ocultaba temporalmente antes de ser transportada por carretera a diversos países europeos.

A medida que la investigación avanzaba, se lograron localizar las distintas "guarderías" utilizadas para almacenar la droga. Las diecinueve entradas y registros efectuados permitieron la intervención de 1.032 kilogramos de cocaína, ocho vehículos de alta gama, armas de guerra, 215 garrafas de gasolina, diverso equipo náutico y escalas para los asaltos, así como dispositivos de geolocalización. En total, la operación ha culminado con la incautación de 2.475 kilogramos de cocaína, más de 166.000 euros en efectivo y joyas y relojes valorados en 100.000 euros, según ha confirmado la Agencia Tributaria.