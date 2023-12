El tren de Cádiz comienza a ver la luz al final del túnel

A falta del AVE, el sistema ferroviario en Cádiz comienza a ver la luz al final del túnel. Es una luz tenue, parpadeante por su lejanía. Pero luz, al fin y al cabo.

Por lo pronto el fabricante Talgo ya ha entregado a Renfe las trece primeras unidades del nuevo Avril. Este tren de la serie 106, será el más moderno de la flota ferroviaria en España, pudiendo alcanzar en determinados tramos los 300 kilómetros/hora de velocidad. La empresa pública encargó a Talgo la fabricación de 30 unidades, en un contrato multimillonario cuya conclusión se ha ido retrasando a lo largo de dos años.

Los trenes ya están fabricados, pero antes de pasar de integrarse en el servicio diario de Renfe deben pasar por numerosas pruebas de funcionamiento en la red, con la validación de estos trenes en la infraestructura por la que van a circular y el proceso de formación de maquinistas. En este sentido, desde el Ministerio de Transportes se asumía el pasado septiembre este nuevo retraso, ajenos a la empresa pública, que deja para el primer tramo de 2024 la puesta en funcionamiento de los primeros Avril.

De las trece unidades que ya están entregadas, hay varias de rodadura desplazable (la que permite la circulación tanto por el ancho de vía europeo como el nacional, lo que permite su paso en un futuro por la línea de Cádiz. En todo caso, la previsión es que estos trenes circulen por el norte de España, tanto para atender la nueva línea con Asturias como la de Galicia, así como la conexión ferroviaria con Francia.

Que estos trenes no pasen por las vías gaditanas, no significa que la Bahía no se vaya a beneficiar con el incremento de los medios móviles de Renfe. De allí donde circule saldrán los Alvia-130 que hoy estén funcionando. Y serán éstos los que, en parte, pasen a reforzar el servicio entre Cádiz y Madrid.

Este trayecto se ha visto muy mermado en los tres últimos años. Tras el final de la pandemia no se pudo recuperar la totalidad de las líneas. Hoy solo hay tres conexiones en sentido, ya que la falta de trenes Alvia ha impedido ampliar con una cuarta e incluso una quinta los fines de semana, a pesar de la demanda que hay y la dificultad para adquirir billetes con la capital.

Renfe ya adelantó hace unas semanas a este diario, que con los Avril ya en servicio se recuperará el cuarto trayecto con Madrid, a través de los Alvia Será en 2024 pero sin definir aún la fecha.

Para que los Avril puedan funcionar entre Cádiz y Madrid, será necesario que la línea de alta velocidad que une la capital con Santa Justa-Sevilla tenga instalado el sistema de seguridad ERTMS, que ya funciona entre Sevilla y Cádiz. El proyecto fue adjudicado en noviembre de 2002 a la empresa Thales. Teniendo en cuenta que el plazo de ejecución se extiende durante 52 meses, aún quedan unos tres años y medio para que la operación esté culminada.

A priori, con este sistema de seguridad ya en uso, los Avril trenes podrían llegar a la línea de Cádiz.

Por línea convencional, los Avril de rodadura desplazable puede alcanzar los 300 km/h, pero sería necesario que la tensión de la catenaria entre Sevilla y Cádiz fuese de 25 kV y no de 3000 v. Eso sería incompatible con la circulación de los trenes de Cercanías tanto en Sevilla como en Cádiz, pero sí lo son para los Media Distancia que hoy están en construcción, que son bitensión.

Especialistas en el sistema ferroviario consideran que la solución, para permitir este paso, "podría ser cambiar la tensión a 25kV entre Utrera y Aeropuerto de Jerez, algo posible porque la instalación eléctrica que se ha puesto tras la rehabilitación de la línea está preparada para ello. El límite a 25kV sería la estación del Aeropuerto de Jerez porque la cabecera de los Cercanías del Núcleo de Cádiz se va a llevar hasta allá con el contrato en ejecución de proyecto, para lo que se va a construir una vía 5 en esa estación sólo para los Cercanías".

En todo este proceso, hay que tener en cuenta que Adif tiene pendiente la conclusión de las obras de modernización de la alta velocidad entre Sevilla y Madrid, y la eliminación de los puntos negros que hay entre Sevilla-Córdoba y Jaén.

En todo caso, el usuario del tren en Cádiz, sufridores de tantos problemas en los últimos años, prefieren ir paso a paso y recuperar la puntualidad en el servicio, referente del sistema ferroviario español.