Los trenes de Cercanías de la Bahía de Cádiz son los más rápidos de España

Tren de cercanías en el andén de la estación de Cádiz con el cartel anunciando las paradas y hora de salida.

El servicio de Cercanías que une Cádiz con Jerez es el que mayor velocidad media alcanza a nivel nacional en este tipo de trayectos de corta distancia. Según el último Informe del Observatorio de la Movilidad Metropolitana, los trenes que conectan los municipios de la Bahía de Cádiz lo hacen a una velocidad comercial media de 65,4 kilómetros a la hora. Esto supone una diferencia de hasta 23 kilómetros hora con el servicio más lento de Cercanías, que según este informe se correspondería con las líneas existentes en la provincia de Málaga.

Sin embargo, el servicio ferroviario gaditano no sale tan bien parado si nos fijamos en la frecuencia de las horas punta, donde es el Cercanías que más tarda entre un tren y otro. Este tiempo de espera lo cuantifican en 40 minutos de media en el tramo horario donde la demanda es mayor.

La velocidad comercial media de bus y tren

El tren aparece en este informe del Observatorio de la Movilidad Metropolitana, un ente que cuenta con el respaldo de los ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como la opción más rápida de transporte público para recorrer la bahía gaditana. Los 65,4 kilómetros hora duplican la velocidad comercial media que presenta el autobús metropolitano, con 36,6 km/h. Pero esa cifra registrada para el transporte público por carretera también es la más alta comparada con otros núcleos metropolitanos.

Es cierto que las diferencias entre los núcleos analizados son muy pequeñas en cuanto al bus se refiere, con los servicios más rápidos copados por el sur peninsular ya que a Cádiz le siguen las áreas de Málaga (36) y Campo de Gibraltar (35 km/h).

La mayoría de zonas metropolitanas se encuentran en una horquilla entre los 29 y los 33 km/h de media (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Tarragona y Lérida). Las áreas más lentas para el bus son Granada (22 km/h) y Alicante (15,4 km/h).

En cuanto al tren, si comparamos la velocidad media de la Bahía gaditana con otros trayectos similares como el de la provincia de Sevilla, este se queda en 57,6 kilómetros hora, cifra muy similar a otros servicios de Cercanías como Valencia (57,6 Kmts/h) y algo más lentos en Asturias (51,2) y Guipuzcoa (50).

En el furgón de cola otros núcleos soportan velocidades medias inferiores a esos 50 kilómetros a la hora, como son el caso de Madrid, Barcelona, Vizcaya o Zaragoza, que se encuentran entre los 49 y los 44 kmts/h.

Afecta el número de paradas

Lluis Sanvicens, consultor de movilidad y transportes con dos décadas de experiencia en el Metro de Málaga y que ahora cuenta con su propia consultora, explica que la velocidad comercial media no tiene por qué tener relación con que el material rodante sea más rápido que el del resto del país en el caso ferroviario.

Lo cierto es que la velocidad comercial se calcula mediante la relación entre la distancia recorrida por los trenes y el tiempo que tarda. Para explicar la lentitud del servicio de Cercanías de Málaga, por ejemplo, Sanvicens explica que “en Fuengirola tiene que recorrer 17 estaciones, en algunos tramos el recorrido es más corto, pero en otros es más largo”. Cuanta más distancia hay entre apeaderos, más velocidad puede alcanzar el tren, “si tiene 3.000 metros entre paradas, puede llegar a 80 kilómetros hora; pero si son 1.000 metros, sólo llegará a los 50 kilómetros”, añade. Además de recordar que a esta circunstancia hay que sumar los tiempos de aceleración y deceleración en la proximidad a los apeaderos.

En el caso de la Bahía de Cádiz el número de apeaderos y, por tanto de paradas, ha ido creciendo a lo largo del tiempo. La última incorporación para su puesto en servicio fue la del Río Arillo en 2022, coincidiendo con la puesta en marcha del Trambahía que llega hasta Chiclana y cuyas vías comparten durante el tramo con destino Cádiz.

Viajeros se apean de un tren de Cercanías en la estación de Jerez / Miguel Ángel González

Antes de esta fueron los apeaderos de Valdelagrana, el aeropuerto de Jerez o Las Aletas, lo que ha supuesto mayor número de paradas y distancias más cortas entre ellas, aunque supone también dar servicio a un mayor número de ciudadanos.

Pero a la distancia entre apeaderos se suman otros factores como los tramos de vía única que tiene la infraestructura, “a veces pasa que un tren tiene que esperar al que viene en dirección contraria, eso también aumenta los tiempos” e influye en la menor capacidad de recuperar los retrasos cuando sucede alguna incidencia.

También la carga del tren, “si el tren va lleno, a lo mejor tiene que estar tres minutos en cada estación, en vez de uno, para que puedan bajar y subir todos los viajeros; estos dos minutos también hacen que la velocidad media, al final, se reduzca”.

Tiempos de espera

La Bahía de Cádiz también lidera otra clasificación en cuanto al traslado de viajeros ya que es el área metropolitana donde más hay que esperar entre un servicio y otro de transporte público. En el servicio de Cercanías la media en hora punta cuenta con un intervalo de 40 minutos según recoge el informe, mientras que en el autobús metropolitano la duración baja unos minutos, hasta los 31.

Aquí la comparación con otros núcleos marcan mucha distancia, con los 8 minutos de intervalo de Madrid, los 12 de Barcelona, los 17 de Vizcaya, los 20 de Sevilla, en Asturias cada 22 minutos o Valencia, 25. Solo se acercan a los datos gaditanos los 30 minutos de Málaga o los 32 de Zaragoza.

En cuanto al bus metropolitano, tardan más que en Cádiz en Lérida (con 50 minutos de intervalo entre un servicio y otro) y Zaragoza (36 minutos). Media hora se tarda de media tanto en la Bahía de Cádiz como en el Campo de Gibraltar, con Sevilla registrando las esperas más cortas con 15 minutos entre autobuses.

Buen balance del Cercanías de Cádiz de 2024

Los datos registrados por Renfe en el servicio de Cercanías de la Bahía de Cádiz son bastante positivos en cuanto a su evolución, con un aumento importante del número de usuarios reforzado por la ampliación de sus servicios. Esto se traducen en el número de apeaderos que van sumando un mayor número de usuarios y, sobre todo, con la puesta en servicio en 2022 del Trambahía que une la población de Chiclana con el anillo ferroviario de la bahía gaditana.

Según los datos publicados a principios de año, el Observatorio del Ferrocarril en España destaca la evolución del servicio ferroviario entre Cádiz y Jerez, con más del doble de pasajeros entre los años 2014 y 2023. En una década el servicio ha pasado de 2,9 millones a 6,7 millones de usuarios.

La puesta en servicio del tranvía entre Cádiz, San Fernando y Chiclana ha sumado 2,1 millones de pasajeros en 2024, lo que explica en parte esa subida en los datos. Sin embargo, sin contar el Trambahía, solo con los Cercanías se superaron los 5 millones de usuarios durante el año pasado.

Durante 2024 Renfe obtuvo unos ingresos nacidos del servicio de Cercanías de la Bahía de Cádiz que alcanzaron los 2,62 millones de euros, según los datos recogidos por el Observatorio del Ferrocarril en España.