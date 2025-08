UGT anuncia que el convenio del sector del metal se firma por fin este jueves en Algeciras

El secretario general de FICA UGT, Antonio Montoro, ha confirmado que el convenio del sector del metal hasta el año 2031 se firmará este jueves en Algeciras con la Federación de Empresas del Metal en la provincia de Cádiz, Femca. Tras los paros de los trabajadores ante la falta de acuerdo de finales de junio, la semana de huelga indefinida, las reuniones maratonianas, los preacuerdos no ratificados, la ruptura con la otra central sindical convocante, CCOO, las numerosas asambleas, la huelga continuada una decena de días más a través de CGT y las dudas sobre por qué no se ha estampado ya la firma, finalmente el convenio se rubrica este 7 de agosto.

Montoro ha explicado que la redacción definitiva se cerró durante la tarde del martes a través de una reunión mantenida con la patronal Femca. Ese mismo martes, CCOO lanzó un comunicado en el que acusaba a UGT de seguir negociando un convenio a espaldas de los trabajadores, a lo que Montoro respondió que se estaban cerrando los flecos no negociados durante las jornadas en el Sercla y el CARL y que había muchos artículos que hacían falta actualizar.

En el anuncio del secretario general de FICA UGT, este explica que la redacción del convenio recoge "el acuerdo del CARL (el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales) del 27 de junio (día que se dio por concluida la huelga general convocada por UGT y CCOO, a pesar de que este último se descolgó de dicho acuerdo)". Además era necesario redactar artículos que venían del convenio del año 2017, una actualización que Montoro ejemplifica "en el contrato de obra y servicio que ya no existe, el tema de las nuevas licencias de los permisos retribuidos, las leyes de igualdad LGTBI y las dos semanas más que tenemos de cuidado de hijos que se aprobó el 29 de julio de este año"

Estos retoques obligados, además de los cinco artículos polémicos que tantas horas de negociación hicieron falta para pulir, son la argumentación que han llevado a que un mes y medio después aún no se ha haya rubricado el documento. "Había que reconstruir el convenio", que ha quedado configurado por 51 artículos más 7 adendas.

La principal consecuencia directa de la firma será la actualización de las nóminas y los pagos atrasados por el carácter retroactivo de la subida salarial, unos ingresos que podrían darse ya en la próxima nómina. Sin embargo, Montoro recuerda el martes que por ley no están las empresas obligadas a hacerlo hasta que no esté publicado el convenio, no solo firmado, y que por tanto dependerá de cada empresa del sector que espere a su entrada oficial en vigor para hacerlo efectivo.

Montoro también ha explicado que este miércoles "hemos hecho lo que la ley establece, comunicar a Comisiones Obreras que vamos a proceder a la firma del convenio, le hemos mandado el borrador por si ellos estiman firmarlo". El representante sindical entiende que igual que se descolgaron del acuerdo, también lo harán de esta firma ya que han expresado desde entonces su disconformidad en reiteradas ocasiones. Desde UGT defienden que este convenio "supera con creces el anterior", pero que serán ellos los que tengan que explicar a los trabajadores su ausencia.

La subdelegación del Gobierno de la Junta en Algeciras es el escenario elegido para estampar la rúbrica de UGT y Femca para un "nuevo convenio colectivo que nos llevará hasta el año 2031 con subidas salariales conforme a lo que sube la vida, con el plus de tóxico penoso recuperado, un convenio que nos dará estabilidad y nos dará empleo a la Bahía de Cádiz, cosa que veníamos reclamando desde hace muchísimo tiempo y no se podía hacer por la inestabilidad que generaba estos cortos periodos en este convenio". Este es uno de los principales puntos que alejan a CCOO del acuerdo, ya que consideran que una vigencia tan larga condena a los trabajadores del sector sin poder luchar por sus derechos laborales y su representante Pedro Lloret ya ha anunciado que estudia la posibilidad de impugnarlo a través de los servicios jurídicos del sindicato.

Montoro concluye que "podemos decir y seguimos manteniendo que se ha firmado en Cádiz, gracias a los trabajadores y trabajadoras, el mejor convenio del metal hasta el momento de nuestro país".