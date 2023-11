“Nunca estuvo tan vacío el pantano de Zahara de la Sierra, es muy preocupante”

La imagen del embalse de Zahara de la Sierra es desoladora en estos días. Los vecinos de los tres municipios que viven en este entorno no recuerdan un panorama hídrico tan deficitario en este pantano cabecera, cuyas sueltas de agua recorren el río Guadalete hasta incorporarse por la cola al embalse de Bornos y que se construyó para cubrir las necesidades de demandas agrarias.

“Nunca hemos visto el pantano tan vacío. Es una visión muy preocupante”, explica el alcalde de Zahara de la Sierra, Santiago Galván, a tenor de la actual capacidad que presenta esta infraestructura que ocupa términos de su municipio y de los de El Gastor y Algodonales. Este pantano llegó la semana pasada a un 3,59% de su capacidad y tiene 8 hectómetros cúbicos de los 223 que tiene para almacenar. Las escasas lluvias de este otoño no han podido paliar la situación de sequía que se vive y que está dejando estampas insólitas en este embalse y su presa, que se encuentran a los pies de Zahara de la Sierra y que tantas veces han sido inmortalizadas en las fotografías de turistas que visitan la zona. En 2022, por este mismo mes, el pantano de Zahara- El Gastor estaba al 16,14% con 36 hectómetros cúbicos. Pantanos como los de Bornos y Barbate, también con capacidad de más de 200 hectómetros cúbicos, están por debajo del 10%.

Así que, ante el panorama de sequía, el Ayuntamiento de Zahara de la Sierra se muestra crítico con las prácticas de desembalses que se están llevando a cabo en los últimos años en este pantano de la comarca para atender la demanda de los regadíos que se producen tierras abajo ante las consecuencias que está trayendo para la economía local y el medio ambiente.

Este Consistorio exige a la Junta de Andalucía alternativas como una regulación para los regadíos o la construcción de nuevas infraestructuras hidrológicas para no llegar a este vacío. “Jamás ha habido estos bajonazos en el pantano de Zahara como vemos ahora. No se puede permitir consumos de agua para ciertas plantaciones agrícolas cuando no tienes este bien como es el caso. Está claro que algo falla. Hay mucha necesidad de agua para los regadíos, pero no hay con qué abastecerlos. Se está viendo con la sequía que tenemos”, dice el regidor, que habla de que esta escasez en el pantano trae consigo perjuicios “en todos los sentidos”. Sostiene que “no solo económicos para nuestro pueblo, que es un daño terrible, sino para el medio ambiente también porque ha provocado la muerte de especies como el barbo gitano, que está protegido. Habrá que preguntar por qué se permiten estos niveles en el embalse que está afectando claramente a la diversidad biológica del mismo, con mortandad de peces cuando es un reclamo para la pesca y el turismo”, afirma este regidor.

Así las cosas, Zahara recuerda que ya hace un año se reclamó a la Junta de Andalucía, mediante firmas de vecinos de este pueblo y los cercanos Algodonales y El Gastor, que descendieran los desembalses en esta parte de la Cuenca del Guadalete-Barbate para el riego por las consecuencias que pueden acarrear.

La Junta de Andalucía explicó este verano tras una apertura de compuertas, en junio, en este pantano de Zahara que se hizo viral, que las operaciones de desembalses son habituales para reequilibrar el sistema en los diferentes embalses que componen el sistema de explotación del Guadalete, donde los de Zahara, Arcos y Bornos están dedicados a riego. El embalse de Bornos, que es el intermedio, recibe las aguas que le llegan por el río desde el embalse de Zahara-El Gastor. Por su parte, las sueltas de agua de Bornos recorren el citado río y llegan por la cola al embalse de Arcos, que es el último. Así, los tres pantanos y los tramos del río Guadalete dan servicio a las demandas agrarias. Y la administración autonómica añadió entonces que a excepción de cuando los embalses están llenos, en épocas de sequía como la que se está sufriendo, estas operaciones de gestión son habituales para reequilibrar el sistema y llevan realizándose varios años.

El pantano de Zahara de la Sierra sólo se utilizó en los años 90 para consumo humano una vez ante una situación de emergencia. El alcalde Santiago Galván (PSOE) insiste en que estás prácticas de desembalses para riego pueden afectar a actividades como el turismo en su municipio y los aledaños aparejadas a deportes acuáticos. Pone como ejemplo que Zahara lleva ya tres años organizando un campeonato nacional de pesca en kayak y la intención es hacerlo a nivel mundial. “Tenemos conversaciones con los organizadores americanos y estamos ahora mismo en riesgo de perderlo ante la situación que presenta el pantano”, apostilla.