La plaza de los Asomaderos de Grazalema continúa expulsando agua en cascada hacia la Sierra de Cádiz. Los más de 700 litros de agua que se han recogido en tan solo dos días hacen que estos días se estén viendo unas imágenes únicas. La cantidad de agua acumulada en este pueblo serrano es tal que se ha tenido que evacuar a toda la población por riesgo de seísmo. En este vídeo facilitado por la Guardia Civil se puede ver cómo avanza el agua por la Sierra de Grazalema después de las impresionantes lluvias.