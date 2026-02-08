Unos 191 vecinos de Grazalema pueden acceder este domingo 8 de febrero de manera controlada al pueblo para recoger animales o enseres personales después de que tuvieran que desalojar sus casas el pasado jueves. Se trata de entradas "puntuales, restringidas y de corta duración" que se harán con el acompañamiento de la Guardia Civil y que permitirán a los grazalemeños, que tuvieron que abandonar el pueblo con poco margen, recuperar cosas de vital importancia como medicinas, enseres personas material electrónico como cargadores de móviles. También se puede entrar para recuperar animales o para dejarles comida, teniendo en cuenta que en este caso, se tendrá que dejar alimento para varios días porque la previsión es que no se pueda regresar al pueblo, al menos, hasta dentro de una semana.