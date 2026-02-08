Un vecino de Ubrique muestra el estado en que se encuentra el interior de su vivienda, situada en El Algarrobal, una de las zonas afectadas. El agua sale del interior nada más abrir la puerta de la entrada y al acceder, se ve cómo cubre todo el suelo de un pequeño salón y la cocina y afectando a electrodomésticos y muebles. Según explica el vecino, que está con el agua muy por encima de los tobillos, el agua ha brotado en su vivienda desde los propios sanitarios.