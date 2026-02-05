Las crecidas y desbordamientos en la provincia de Cádiz dejan imágenes de todo tipo. En este caso, un hombre en Arcos de la Frontera, trató de alcanzar la otra orilla de la riada desafiando a la corriente, que como es normal, pudo con él y lo arrastró. Afortunadamente para este hombre, un grupo de vecinos y personal sanitario pudieron sacarlo de la crecida y ponerlo a salvo.

La situación en Arcos es crítica en las últimas horas tras la crecida del río Guadalete, una situación que irá a más por la necesidad de que el embalse de Bornos se libere de agua al estar al límite de su capacidad. 800 personas han sido desalojadas en Arcos por temor a inundaciones una vez que las presas empiecen a dejar pasar el agua y ante la posibilidad de que el Guadalete suba su nivel aún más.