-Presenta mañana en Jerez su primer corto profesional, 'La vida de Adela'. ¿Cómo empezó en el mundo del cine?

-Con la pandemia me da el pellizco fuerte y me matriculo en la Escuela de Cine, en Cádiz y ruedo el primer cortometraje profesional porque Lorena Espaliu, de Reencarnatura, empresa que cuando alguien fallece ofrece un servicio de depositar las cenizas en un bosque y crece un árbol, algo que me pareció una idea muy bonita. Me puse en marcha y en este cortometraje actúan actores de la talla de Chema de la Flor, Miguel Ángel Marroquín o Morillo, y hay también un grupo audiovisual de Jerez.

-Pero antes ya había rodado...

-He hecho otros cortos, como 'Nuestra mochila'. En pandemia creé una página de Youtube, que se llama 'Algosestatramando', para darles visibilidad porque era la única forma y he subido 'Nuestra mochila', 'Hazlo' y 'Regreso al faro'.

El estreno de 'La vida de Adela', mañana en Covijerez El estreno de 'La vida de Adela', del jerezano Abraham Beato, tendrá lugar mañana miércoles a las 21:00 horas en la Cooperativa Virgen Nuestra Señora de las Angustias con la colaboración de la bodega Díez Mérito, Hotel Jerez y Ayuntamiento de Jerez. 'La vida de Adela' trata de la muerte, "un tema delicado, y como Reencarnatura ofrece el servicio de plantar una semilla con las cenizas y crece un árbol, enfocamos la muerte de otra manera más reconfortante. El corto es sobre una mujer, Adela, que tiene una enfermedad y sabe que son sus últimos días"... Y para no hacer spoiler o desvelar el final, apuntar que el final es de lo más emotivo.

-¿Qué diferencias hay entre esos tres y este primero 'profesional'?

-Realmente yo me considero profesional siempre, no porque haya una productora es más profesional que lo que yo haya hecho antes. Sí que lleva esa palabra porque hay actores que sí son profesionales, hay un grupo profesional que lo graba... Es la palabra, pero no considero que lo que he hecho antes sea menos profesional aunque haya sido con medios caseros, la profesionalidad va en mí.

-Y la ilusión y las ganas son las mismas...

-Exactamente, incluso más cuando empezaba en mi casa. Pero sí que a este corto le hemos dado un cariz diferente.

-Empezó en el teatro y se ha pasado al cine...

-Desde siempre, desde que era niño, me ha gustado hacer alguna cosa con la cámara. Tengo cositas hechas en fiestas, editando vídeos. Cortometrajes desde 2019 es cuando empecé a subirlos a Youtube y es cuando empiezo a darle fuerte al cine. Estoy muy contento, muy ilusionado con esto, me gusta y me llena y tengo la ilusión de algún día poder hacer un largometraje.

-¿Qué pasos hay que dar para eso?

-Para hacer un largometraje la diferencia, aparte de la duración, es el presupuesto. Es mucho más costoso y necesitas financiación, es la problemática que se encuentran los directores noveles que no tenemos tanto nombre. Porque en cuanto a la ejecución y la producción es lo mismo, con más duración.

-Hay que promocionarse...

-Claro, todos los directores empiezan yendo a festivales, van presentando sus cortos, proyectándolos y te vas haciendo un nombre hasta que ya te llega la oportunidad.

-¿Va a presentar el corto a festivales?

-Tengo ese pensamiento, sí. Una vez que ya lo estrenemos y se lo presentemos a Reencarnatura la idea es darle difusión en festivales y que nos puedan conocer. Después del estreno estará en el canal de Youtube y Reencarnatura lo utilizará como promoción en las visitas a los ayuntamientos. A nivel de productora también se promocionará en redes sociales, además de presentarlo a festivales.

-¿Qué otros proyectos de futuro tiene en mente?

-A raíz de este corto, Miguel Ángel Marroquín, que ha estado con Amenábar, está haciendo una web serie y me ha llamado. También ha contactado una directora de producción que trabaja con Amazon y estamos viendo la posibilidad de trabajar en un proyecto conjunto. Tengo también entre manos un guion, porque también escribo, y pensando ya en el siguiente cortometraje hasta que pueda hacer el largometraje, que es mi sueño.

-Y ser director de cine...

-Sí, y trabajo muchísimo para ello. Tengo formación, ilusión, estoy en contacto con otros directores, el hecho de trabajar con actores profesionales me da un plus porque aprendo mucho de ellos. Estoy trabajando duro porque me gusta este mundo, me apasiona y me gustaría dirigir.

-La industria está cambiando y las plataformas están sustituyendo a los grandes estudios. ¿Eso facilita el acceso?

-Hoy el streaming es lo que está pegando fuerte, Netflix, Amazon, HBO, son plataformas que te dan el impulso. Por ejemplo, Ángel Gómez, un director de Algeciras, ha llevado a Netflix una película que se llama 'Voces' y he hablado de él muchas veces porque me sirve como espejo, es un chaval joven, que se lo ha currado. Quizá es más fácil, entre comillas, llegar a una plataforma que a un estudio, antes era más sota, caballo y rey, y eso me anima, saber que hay más puertas abiertas.

-Antes casi había que irse a Madrid a rodar. ¿Ahora hay más facilidades con los avances tecnológicos?

-Con la pandemia hemos aprendido muchísimo porque hemos sacado lo mejor de nosotros mismos. En mi caso, ese gusanillo que tenía dentro lo he sacado a relucir. Aquí en Cádiz tenemos la Escuela de Cine y hay plataformas digitales que te acercan muchísimo al cine, entrevistas, formación, acceso que antes no tenías a cosas y tenías que irte fuera. Antes estábamos más limitados, ahora hay muchos caminos abiertos, mucha actividad y muchas opciones, y aunque hay que trabajarlo hay muchas puertas abiertas, y a mí me ha ayudado mucho el tema digital.