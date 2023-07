Andrés Calamaro, este jueves en el Tío Pepe Festival: "Me gustan los toros, la salsa, el flamenco y el blues"

Andrés Calamaro es músico compositor, produce discos y cantautor. Sus canciones en estas tierras jerezanas podrían ser definidas en parte como de 'ida y vuelta', la expresión flamenca que expresa los palos este este género que encuentran sus orígenes en la cultura de Hispanoamérica, solo que en este caso la ida fue España y la vuelta Argentina…

Nos dio esta entrevista por correo y nos dejó muy claro que viene a Jerez en su faceta de rockero y con un alto concepto de su banda de rock.

¿Qué le parece la idea de actuar en una de las bodegas con más solera de toda España, como lo son las de González Byass de Jerez?

Muy bien. En la banda somos prácticamente abstemios pero intentaremos no desentonar. Cantar en Jerez es un honor y un compromiso, ya sea en las mitológicas bodegas o a sabiendas que pisamos territorio flamenco y gitano.

Ser muy músico, como lo es usted, y ser padre de tantas composiciones significa mucho trabajo. ¿Es menos bohemio de lo que aparenta?

Los músicos tenemos alma bohemia, una vida poco convencional. Me sospecho bohemio pero mundano. Me gustan los toros, la salsa, el flamenco y el blues, sentarme en un bar a tomar café y leer el periódico.

¿Es verdad que se transforma cuando se pone la albiceleste de la selección argentina?

No pierdo el control si me pongo la camiseta del seleccionador argentino, pero con el diez en la espalda es un símbolo desde que la vistió Diego Maradona. Aprecio a los futbolistas campeones con afecto y amistad. Les deseo siempre lo mejor, aun si no entro en trance cuando ganamos todo. En las derrotas y los empates les quiero igual.

¿Hay algún paralelismo entre lo que pasa con las técnicas de las escuelas de fútbol, que dicen que están acabando con el fútbol callejero de Brasil y Argentina, y lo que ocurre con la música?

Es interesante trazar un paralelo entre las tradicionales formas de escuchar música y las actuales, pero creo que el rock sigue siendo mayormente callejero. Creo que en la Argentina es más ritual, incluso vanguardista; que duda cabe que la música del Brasil es monumental y muy interesante.

De Calamaro cuentan que la rebeldía está escrita en el escudo de su linaje artístico… ¿Dónde está el punk de hoy día?

El punk está consagrado como influencia cultural y tiene un origen ácrata o eso es posible suponer. Podemos creer que se mantiene escéptico o contrario a las siguientes estrategias de ingeniería social de agenda. La influencia musical del punk es enorme.

¿Con qué tinta vendrá Calamaro a Jerez, con la de rockero o con la de cantautor?

Vamos con un grupo de rock y especialistas. Mi horma es el rock y eventualmente escribo canciones, no se si los cantautores consisten en un género musical específico. El rock difícilmente se representa en una persona individual, somos músicos que empezamos en grupos musicales.

La bomba latina musical actual ¿se la pudo imaginar en algún momento de su juventud? ¿O sus sueños iban por otro sitio?

Entiendo por 'bomba latina' lo que se conoce como género urbano, no obstante lo cual el rock en este idioma es apreciado por mucha gente. Tampoco había imaginado exactamente este escenario. La bomba latina sigue siendo la salsa. Pienso.

¿Bizarrap o Marilina Bertoldi?

Marilina Bertoldi está más cerca de mi estilo de guitarras eléctricas, de ofender y gustar en el caos.

¿Detrás de la Inteligencia del chatGPT es cierto que hay un psicólogo argentino o es un burdo rumor? ¿Qué opinión le merece la Inteligencia Artificial en el mundo de la música?

Creo que la 'inteligencia artificial' apenas si empieza a mostrar cosas aplicadas a la música, donde las tecnologías de punta ya se usan con normalidad hace mas de veinte años. He probado el Chat GPT y no me parece que haya un psicoanalista argentino detrás de este invento pero tampoco me consta, no puedo ni refutar ni confirmar tal cosa. Voy a estudiar este posible escenario.

¿Ha tenido ocasión de ver el programa de televisión de Ariel Rot 'Un país para escucharlo'? ¿Qué opinión le merece?

Excelente. Se percibe que Ariel disfruta haciéndolo, además tiene garantía de música muy buena.

Los Jethro Tull vinieron y cantaron en Jerez el Too Old to Rock’n’Roll, too Young to die. ¿Hoy día a los 60 años se puede seguir escribiendo canciones de amor y no morir en el intento?

Las dos cosas son posibles a los sesenta, seguir escribiendo romanceros y morir en el intento. También es posible escribir en otros registros y seguir vivo. Si me dan a elegir, esta última mancuerna resulta más apetecible. Ian Anderson está escribiendo discos con temática en la mitología religiosa antigua, y sobrevivió a los sesenta.

¡Nos vemos en Jerez con una copa de vino!

A brindarle a la estatua de Lola Flores, que sí.