Andrés Kó 'El mago de las burbujas' hace realidad tu sueño

El próximo domingo, 14 de noviembre, a las 18 horas, Andrés Kó 'El mago de las burbujas', presentará su nuevo espectáculo con pompas de jabón 'Castillos en el aire', en el Teatro Villamarta.

Un espectáculo sorprendente para todos los públicos, de 80 minutos de duración, que no dejará indiferente a nadie. Las entradas se pueden adquirir en las taquillas del teatro y en tickentradas. Además, hay oferta de 4x3.

Andrés Kó es un artista internacional que ha llevado sus burbujas a Arabia Saudí, Qatar, Marruecos (realizando un pase privado para la familia real), Sevilla, Almería, Madrid, Bilbao… Y ahora, Jerez, su ciudad de residencia, para continuar luego su gira en el Sevilla Fest. 2021 XIV Festival Internacional de Artes Escénicas de Sevilla, Valencia y Puerto Real.

El espectáculo 'Castillos en el aire' sorprende con una gran combinación de luces, música y pompas de jabón, que invita al espectador a sumergirse en una atmósfera sensible y elegante de gran impacto visual.

Andrés Kó encarna a tres personajes diferentes. El primero simboliza el proceso y la evolución del artista, buscando su propio lenguaje poético. El segundo representa la parte exhibicionista, de control y manejo de las pompas de jabón. Y el tercer personaje revela la faceta clown del artista, usando el humor como puente comunicativo, creando un montaje de teatro visual para todos los públicos, a través de la seducción de las pompas de jabón.

'Castillos en el aire' es el resultado de años de experimentación con las pompas de jabón, buscando sus límites y posibilidades con vapor, helio, humo, fuego, luces, música. El espectáculo representa no rendirse, no conformarse, no acomodarse, atreverse y arriesgar, dando como resultado un espectáculo innovador que busca sorprender al espectador y le propone dejar de ver la vida de manera conformista. Esta invitación se alcanza cuando se aprecia la belleza que nos rodea y la posibilidad de cambiar las cosas, siendo el protagonista de nuestra propia película.

El espectáculo esta dedicado a todos aquellos que persiguen sus sueños, aunque sean castillos en el aire. Para producir el espectáculo se ha trabajado con un gran equipo, todos profesionales jerezanos. La producción está en manos de El Patio Animación.