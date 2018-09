El escultor Ángel Bados, Nacional de Artes Plásticas 2018

El escultor navarro Ángel Bados Iparraguirre (1945) obtuvo ayer el premio Nacional de Artes Plásticas 2018, dotado con 30.000 euros y que concede el Ministerio de Cultura y Deporte, por su trayectoria "coherente y de excelente calidad" y su capacidad de conjugar "tradición e innovación". "Uno trabaja por amor al arte y esa tarea no tiene límites, no se espera una recompensa", dijo Bados tras conocer que había sido galardonado. Y aunque el artista ha asegurado que no se trabaja a la espera de ninguna recompensa, sí que asume que esto es algo contradictorio y lo argumenta: "la tensión que se genera en el trabajo muchas veces se escapa a aquello que quieres alcanzar y es el otro, el que tiene que verificar fuera de ti lo que ha sucedido".

Así, Ángel Bados escultor, teórico y pedagogo navarro, afincado en Bilbao donde ha estado muy ligado a la Facultad de Bellas Artes y donde es una figura esencial para varias generaciones de artistas, explica que quiere seguir "trabajando con calma". "Los premios abundan mucho hoy y eso es consecuencia de que se han perdido los grandes significantes que son los que regulaban antes. Es el orden simbólico el que necesita de los premios aquí y allá, así es que lo admito, una vez asumida la contradicción".

El jurado, que ha tomado su decisión por mayoría, señala en su fallo que Bados pone de manifiesto "una extraordinaria capacidad de conjugar tradición e innovaciones" y su actividad es un "referente y aglutinadora" de un contexto artístico fundamental "para entender las dinámicas de cambio y desarrollo de las últimas décadas".