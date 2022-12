Antonio Lara, pintor del Almanaque MAXAM 2023

No es novedad que a Antonio Lara se le haya encargado un trabajo de esta importancia. Es artista en posesión de los más importantes Premios de Pintura y uno de nuestros pintores más lúcidos; autor de una figuración excelsa, veraz y llena del mayor conocimiento. Es un pintor que ofrece un realismo valiente, mostrando los registros exactos de lo que es la forma que la mirada capta. En su obra no hay efectismos ni imposturas; en ella todo es certeza. Sin duda alguna, Antonio Lara es uno de nuestros más importantes pintores; uno de los muchos que están dando lustre y veracidad al arte que se realiza en nuestra ciudad. Actualmente una obra suya forma parte de la muestra ‘En ello estamos’, que se expone en la sala de Diario de Jerez, además está preparando una muestra importante para la Sala Pescadería.

El Almanaque es la base de una de las colecciones de pintura más importantes de nuestros país, contando con los mejores artistas españoles desde el siglo XIX.Los que, como yo, tienen unos añitos, se acordarán de los entrañables almanaques que, por estas fechas, se repartían editados por las más variadas empresas. Recuerdo, incluso, que hasta en las cajas de mantecados de Estepa, venía el consabido almanaque con la figura del Cristo de Limpias. Uno que nació en La Roda, a tiro de piedra de la población estepeña, no se poder olvidar de aquello. Los almanaques eran piezas codiciadas y su destino principal una alcayata en la mejor pared de cualquier cocina. Hoy, este que esto les escribe, como no podía ser menos, tiene uno colgado en su cocina con la imagen de la bellísima Reina del Transporte.

Más Carmen Bustamante todavía

CARMEN BUSTAMANTE

Galería Haurie

SEVILLA

No es novedad pensar y verbalizar que lo artístico está pasando por momentos convulsos, por situaciones complejas que piden, a voces, detenidas reflexiones. La ausencia sempiterna de criterios valorativos que pongan orden y desarrollen posiciones, si no inamovibles, si, al menos, que sirvan para establecer asuntos sin tantos desajustes. Se es consciente de que se lleva más de un siglo viendo aparecer circunstancias que hacen dudar y crear malas inquietudes. Tras Marcel Duchamp y su “fuente urinario” todos quieren dejar su “novedosa” propuesta y elevarla al olimpo de la creación. Hay demasiadas ocurrencias que se hacen, por encantación, absolutas obras de arte sin poseer sustancia alguna para ello. Los santones embaucadores del arte siguen estando de moda y continúan haciendo de las suyas y pontificando sobre tonterías faltas de todo. Algunas Facultades de Bellas Artes se han convertido en laboratorios de ocurrencias fomentando un arte con escaso apoyo sustentante. Muchos artistas se dejan llevar por esta dinámica donde impera mucha idea y poco desarrollo plástico de verdad.

La pintura que trasciende desde las rutas bien concebidas, desde una técnica que desentrañe la auténtica representación – o en su caso, fórmulas no miméticas y no concretas bien establecidas – tiene fuertes competidores en unos modos donde la idea es el propio medio creativo sin argumentos formales que la hagan, más o menos, visible. No obstante, existen artistas verdaderos, que argumentan sus realidades creativas con adecuados desarrollos plásticos y seguros aportes técnicos; son pintores pintores, hacedores de un arte trascendente, sin vuelta de hoja ni ficticios postulados de incomprensibles posiciones. Afortunadamente el criterio moderno sobre una creación ausente de forma al servicio de espurias teorías de mínimos, se encuentra recluido en espacios teóricos donde la palabrería tiene pocos – o de escasa fuerza actuante – oyentes interesados. Se sigue haciendo pintura y existen muy buenos pintores. Carmen Bustamante es ejemplo indiscutible.

El nombre de Carmen Bustamante es garantía de contundencia pictórica, de trascendente pintura, de personalidad y de trabajo poderoso ante la realidad de un arte eterno que aparece y se sucede sin tiempo ni edad. Es pintora de pintores y de unanimidades. Su pintura no ofrece la menor duda; ni en concepto ni en resultado plástico; responde a un ideario bien concebido y absolutamente mejor estructurado en su realidad artística. Además, la pintura de Carmen Bustamante es única, particular, intransferible. Su mirada capta el paisaje y lo transmite envuelto en una fuerte carga de sutil manifestación pictórica. En su obra no hay estridencias; todo es pausado; el tiempo reposa su tránsito en unas obras que atemperan el propio discurrir. Por eso, en la obra de Carmen Bustamante se unifica el valor de la pintura; las experimentaciones conceptuales se tornan en ella solventes y contundentes resultados formales. Su pintura mantiene vivo en argumento de Juan Ramon Jiménez: "actual; es decir, clásico; es decir, eterno". Porque su claridad artística, su concepto fundamentado en lo mejor de la pintura de siempre y evolucionado para hacerlo más personal y único, su lenguaje de absolutas claridades y de manifiestas sutilezas, hacen de sus obras un compendio de la gran historia de la pintura realista; una pintura atemporal, vacía de inestables argumentaciones erráticas y llenas de la mayor y de la mejor formulación del arte imperecedero.Carmen Bustamante vuelve a exponer en otra de sus galerías habituales, la sevillana de Magdalena Haurie. En la calle Guzmán el Bueno, en los medios del Barrio de Santa Cruz, la artista gaditana vuelve a establecer su pulcro credo estético; su inconfundible realidad plástica, su fórmula mágica de plantear un paisaje que ya tiene nombre "a lo Carmen Bustamante" y que posee un absoluto marchamo de calidad. El paisaje costero de Cádiz, las serenas playas, las dunas mínimamente pobladas de verdes que rompen la calidez de los dorados, los grises patinados de neblina, el sordo discurso susurrante de la palaya, las huellas mojadas en la arena, el constante rompeolas de espuma…; en definitiva, la pintura eterna de Carmen Bustamante, ahora más Carmen Bustamante todavía.