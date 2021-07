Aquilino Duque presenta en Jerez su libro 'Artes y Oficios'

El Palacio de Campo Real ofrecerá este miércoles, 28 de julio, a las 20,30 horas, la presentación del libro 'Artes y Oficios' del poeta y escritor Aquilino Duque, que conversará con el arquitecto Rafael Manzano. El acto contará con la introducción de Carmen Cristina López de Solé.

"Hay un olor y un sonido que me son familiares desde antes de tener uso de razón, que son el de la pintura y el de la música. La música y la pintura me acosaban con tal intensidad que las percibía más que nada como disciplinas a las que me tenía que someter. Mi madre tenía el título de profesora de piano y, con su hermana Anita, un año mayor que ella, fue a París con una beca sevillana. Cuando yo nací, o era muy pequeño, Anita dijo que haría de mí un pianista. A los dos años, ya no era de este mundo. Los otros dos hermanos que quedaban, Sara la mayor, y Domingo, el benjamín de la familia, un año más joven que mi madre y dieciocho que mi tía Sara, habían pasado por la Escuela Superior de Bellas Artes, sita en la casa, entonces a extramuros, de Gonzalo Bilbao y fueron alumnos aplicados de don Manuel González Santos"... Comienza así el prólogo de esta obra, que recopila todos los ensayos sobre pintura y música escritos por Aquilino Duque, y que ha sido editado por Libros Canto y Cuento.