Aretha Franklin permanece en estado "muy grave"

La cantante estadounidense Aretha Franklin, de 76 años, se encuentra en estado "muy grave" y está rodeada de su familia, aseguraron fuentes cercanas a la artista en las redes sociales. "Estoy muy triste de informar de que la Reina del soul y mi gran amiga, Aretha Franklin, está gravemente enferma. Hablé con su familia esta mañana. (Franklin) Pide que oren por ella en estos momentos", escribió en Twitter el periodista del Canal 4 de Detroit, Evrod Cassimy.

BREAKING NEWS: I am so saddened to report that the Queen of Soul and my good friend, Aretha Franklin is gravely ill. I spoke with her family members this morning. She is asking for your prayers at this time. I’ll have more details as I’m allowed to release.