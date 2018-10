Constatación absoluta de un dulce momento

De nuevo una circunstancia artística importante sirve para constatar la magnífica posición del arte realizado por autores andaluces. Si se repasan las obras premiadas en los Certámenes BMW se apreciará que muchos pintores andaluces o relacionados con Andalucía copan los primeros premios y las medallas de honor. La lista es larga y de mucha significación. De hecho, si nos vamos un par de años atrás, veremos como la jiennense afincada en Granada Ángeles Agrela obtenía el Primer Premio con la obra "Retrato nº 51", siendo el jerezano Ignacio Estudillo el merecedor de la Beca Mario Antolín de Ayuda a la Investigación Pictórica por su “Construcción de Paisaje”. En la presente edición se repite casi la misma historia: un artista jiennense, íntimamente relacionado con Granada y un pintor jerezano, han sido los máximos ganadores de este Premio que llega a su trigésimo tercera edición. Y es que la salud de nuestro arte está en sus mejores momentos y goza de una fuerza desmedida en el concierto de la plástica de nuestro país.

Es el Premio BMW de Pintura una de las citas artísticas más importantes de cada temporada; un certamen que este año se ha hecho público de la manera más solemne, con la presencia - como es habitual - de Su Majestad la Reina Emérita Doña Sofía, en un acto en los emblemáticos espacios del Teatro Real de Madrid. El Premio es uno de los más consolidados de España y, además de la significativa cuantía del mismo, tiene una gran repercusión mediática y una gran difusión, sobre todo por el apoyo que siempre ha tenido desde la Casa Real, con la Reina profundamente vinculada al mismo.

Un jurado formado por Enrique de Ybarra Ybarra, como Presidente; Tomás Paredes Romero, Presidente de la Asociación Española de Críticos de Arte; Carmen Iglesias, miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de la Historia; Luis Mª Anson Oliat, Periodista y escritor, presidente de El Imparcial y Académico de la Lengua; Carmen Iglesias Cano, Miembro la Real Academia Española y Directora de la Real Academia de la Historia; ha sido el encargado de seleccionar las obras finalistas y conceder el Premio BMW, así como los otros galardones vinculados al Certamen - la Beca Mario Antolín de Ayuda a la Investigación Pictórica, el Premio a la Innovación y el que se concede al talento más joven -.

Que Santiago Ydáñez haya sido el merecedor de este Premio no puede extrañar a nadie. Desde hace un par de décadas, el artista nacido en Puente de Génave es un habitual de los mejores y más trascendentes catálogos de pintura de España y sus obras piezas de deseo de las mejores colecciones. Es uno de los miembros destacados de esa impresionante pléyade de artistas que conformó las primeras promociones de la Facultad de Bellas Artes de Granada y artista que, desde muy pronto, demostró un lenguaje personal e intransferible y lleno de inteligencia y convicción; un artista imprescindible cuya obra no ofrece la menor duda. Este premio BMW no es el primero importante que consigue, pues su historial está jalonado de reconocimientos muy significativos y su pintura está presente en colecciones de mucha importancia. La obra merecedora del BMW de este año es "Retrato fallido de Lorca" y en ella Santi Ydáñez nos introduce en los estamentos de la mejor figuración; esa pintura donde la representación se matiza por un concepto muy bien planteado que deja entrever, además, de la fortaleza creativa y del mágico juego ilustrativo, un fondo conceptual que potencia la realidad deseada y proyecta la representación a estamentos más abiertos, de contundente dimensión plástica.

A nosotros, nos cabe la absoluta satisfacción de haber visto nacer artísticamente a Javier Palacios y de considerarlo como uno de los jóvenes que más posibilidades presentaba en la difícil carrera de la pintura moderna. En la sala del DIARIO DE JEREZ, Javi Palacios tuvo una de sus primeras exposiciones individuales; allí nos mostró una fortaleza pictórica impresionante, un dominio de la realidad que rozaba lo increíble y unos argumentos ilustrativos que mantenían vivos todos los resortes de la gran pintura realista, esa que nunca tuvo edad y que supone la constatación absoluta de la eterna pintura. Poco a poco, Javi Palacios, también, poseedor de grandes reconocimientos en forma de premios y Becas, avanzó en un estamento pictórico que, ya, suscribía nuevos postulados; buscando rutas por donde el arte circulara con variadas fórmulas. En este estamento de justo análisis se encuentra la obra, "Yellow Soul Sponge", que ha sido merecedora de la Beca Mario Antolín de Ayuda a la Investigación Pictórica. Con ella el artista realiza un profundo análisis de la materia plástica; ahonda en la dimensión representativa y marca estructuras nuevas en la definición pictórica. Con esta obra, Javier Palacios da un paso más en su carrera y, sin abandonar aquellas ilusionantes estructuras que tantas expectativas levantaban, sigue abriendo rutas por donde camine un arte al que él dota de inaudita emoción y absoluta entidad artística.

Completando el palmarés de esta trigésimo tercera edición del BMW del 2018, se encuentra "Sobre espejos iluminados" de la artista Alejandra Freyman Carbajal que ha sido reconocida con el Premio a la Innovación; así como "Miedo en rojo " de la niña de ocho años Irati González.

De nuevo el Premio de Pintura BMW concita un máximo interés. El arte andaluz, una vez más, acapara la atención unánime y deja entrever su dulce posición. Nosotros, tanto por Granada como por Jerez, nos sentimos orgullosos de estos artistas, Santiago Ydáñez y Javier Palacios, a los que hemos dedicado, desde sus comienzos, nuestra atención y seguimos el esclarecedor camino de sus carreras artísticas.