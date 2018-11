Sutileza en continente y contenido

PLANTEAMIENTOS INACCESIBLES DEL ARTE. Promotores de deserciones

No he estado nunca cerrado a las nuevas propuestas del Arte; todo lo contrario, he intentado, desde siempre, acercar la plástica contemporánea al gran público, motivar nuevas miradas para que el ojo expectante del que contempla encuentre medios satisfactorios para que no se produzca una masiva deserción ante la creación más inmediata. Sin embargo, existen proposiciones artísticas que cuestan muchísimo asimilarlas y llegar a lo más profundo de lo que el autor pretende. Si hay espectadores que entran en una sala de exposiciones y se dan la vuelta con sólo una simple ojeada, debe dar pie para una detenida reflexión y que los artistas y quien a ellos rigen se cuestionen estos modos de expresión y sepan a qué deben atenerse. Ya no es la desinformación, ni los intereses de la mayoría por los planteamientos de la tradición o por las concreciones de la figuración, es que, demasiadas veces, los lenguajes artísticos son absolutamente crípticos, inaccesibles, ininteligibles y hechos para una total minoría elitista. Cuando una obra necesita una explicación exhaustiva para su comprensión, algo falla. Si son necesarios los manuales de instrucciones en el Arte, a estas alturas de la historia, muy mala cosa tenemos. Si queremos que exista una normalidad y el Arte moderno sea más inmediato de lo que realmente es, habrá que minimizar sus complejos postulados, sus inescrutables posiciones, sus opacos horizontes y, al mismo tiempo, potenciar una clara realidad para que las acciones sean comprensibles para una inmensa mayoría.

Esta realidad que comento viene por los complejos planteamientos artísticos que encontramos en la exposición de Juan Carlos Bracho en la Línea. Este artista es una realidad concreta y muy conocida en el contexto general del arte de nuestro país. Desde hace tiempo está presente en foros artísticos de primerísima categoría; habiendo sido incluido, por poner sólo un ejemplo clarificador, en los significativos catálogos de la galería Carles Taché, uno de los más prestigiosos galeristas de nuestro país. Por eso, este artista nos puede muy bien venir para estos planteamientos que proponemos. Debo empezar diciendo que considero a Juan Carlos Bracho un artista muy importante, indispensable para el conocimiento de nuestro arte más inmediato y uno de los autores que, en los últimos años, han marcado posiciones de mucha trascendencia en la práctica artística. Nosotros que lo vimos hacerse importante no tenemos duda de su magnitud, de sus alcances creativos y de su evidente significación en el arte de nuestro país. Sin embargo, en la exposición que se presenta en la Galería que lleva el nombre del gran Manolo Alés, hay varios asuntos que considero, son muy dignos de ser tenidos en cuenta. En primer lugar se trata de una exposición tremendamente compleja; es decir, su realidad, pasa por planteamientos que van mucho más allá de lo que la mirada abarca. El espectador queda totalmente al margen de lo que se muestra, sin saber muy bien a qué atenerse. Los elementos coloristas expuestos dejan totalmente indiferentes; no se sabe muy bien cuáles son las posiciones que desarrollan. Rápidamente hay que acudir a dos grandes paneles explicativos para acercarse mínimamente a la realidad que el artista quiere plantear.

El espectador acostumbrado; intentará plantear una mirada distinta. Buscará sensaciones, emociones y hasta conceptos ocultos; incluso, podrá sentir una acuciante expectación, un cierto interés. Buscará postulados más allá de lo que se ofrece en la sala. Este que esto les escribe puede, incluso, manifestar que se trata de una obra conceptual, con mínimos desarrollos representativos y una reducción absoluta de todo cuanto desencadene posturas concretas e ilustrativas. Además, conociendo la trayectoria del artista, sabemos que la obra pertenece a los desenlaces de una serie anterior que, ahora, desarrolla un concepto que produce una reflexión sobre el error como parte de un proceso creativo. Se trata de 200 grabados que reproducen las matrices con los errores de impresión de uno de sus trabajos anteriores. Hasta ahí, muy bien. Uno puede atisbar toda una filosofía del color, el simbolismo de las gamas cromáticas y, sabedor de la realidad que el autor linense propone, presentir un desenlace minimalista, ligado a procesos automatizados del color. Pero nos preocupa la mirada de los menos acostumbrados a un arte no tan inmediato. El espectador se va a encontrar con una obra compleja, de difícil visión y peor comprensión.

Varias preguntas se me vienen rápidamente: ¿ No se está colaborando, con propuestas tan elitistas, a que la inmensa mayoría dé la espalda a este tipo de actuaciones ?, ¿Qué consigue el arte con planteamientos tan complejos?, ¿Está el Arte Contemporáneo sólo destinado a miradas privilegiadas?... Muchos interrogantes, muchas dudas. Siento, en definitiva, una gran desilusión porque cierto tipo de obras estén de espalda absolutamente a la inmensa mayoría de los espectadores. El Arte, sus hacedores y sus circunstancias merecen más y necesitan infinitamente más filias que fobias.