Ladrón de instantes

Toda esta historia viene de muy atrás. Por ser el más pequeño de ocho hermanos, a Javier siempre le tocaba hacer la foto con la cámara de fuelle, en el patio de su casa, cuando se disfrazaban. Sacaban del baúl trajes de flamenco, gitana, sombreros de ala ancha, botas... tenían de todo. Era quien construía la escena. Y ahí empieza una afición.

El fotógrafo Javier Serrano (Alcalá de los Gazules, 1948) inaugurará mañana lunes, 25 de febrero, a las 12 horas, en el espacio cultural de Diario de Jerez ‘ArteaDiario’, la muestra ‘Jerez, tierra del flamenco’, que se podrá visitar hasta el próximo 8 de marzo, en el marco del Festival de Jerez.

Serrano es profesor de fotografía en la Universidad de Alicante, donde reside, aunque es un asiduo al Festival de Jerez, al que viene junto a su mujer. “El flamenco es sentimiento puro. Son muchas cosas, es vida, es una forma de vivir, de sentir, de comunicar... Además, tiene mucha historia, sobre todo en esta zona. Hay mucha gente alrededor de ello, que lo sienten y lo transmiten. Es muy grande”, cuenta el autor.

Y la fotografía de flamenco “es un mundo aparte. Hago la fotografía en directo, no de estudio, cuando surge el momento. Trato de ver mucho flamenco y busco captar ese momento especial que hay, un instante que comunique todo lo que es para mí el flamenco”. Consigue así el autor un instante eterno, que continúa, “porque la fotografía tiene que tener vida, si no, muere. Y más, en blanco y negro, para mí la escala de grises es fundamental”.

Ha vivido el flamenco por nacimiento y porque lo siguió. Marchó a Madrid y allí se empapó de todo el movimiento que hubo en los colegios mayores con Antonio Mairena, Menese, Chocolate... Y continuó y continuó hasta llegar a Jerez, “donde no había llegado, fue no hace mucho, porque pasé primero por Utrera y Sevilla. Pero aquí me ha conquistado de una forma brutal y a partir de ahí he conocido a los flamencos de una forma más cercana. La verdad es que es increíble. Están abiertos y me ayudan a vivirlo. Charlamos mucho. El otro día le decía a Fernando de la Morena que tenía ganas de charlar con él. Es un hombre tan profundo y tan poeta”.

Serrano es además asesor de flamenco de la Fundación CAM en Alicante y allí han creado un festival de flamenco, que ya tiene tres ediciones, en el que no faltan artistas de Jerez, incluso celebran zambombas y conferencias, alguna reciente dedicada a la mujer, a la que acudió Juana la del Pipa.

Y estos días aprovechan, él y su mujer, para darse una pataíta en la calle Empedrada, en los cursos del Festival. “La verdad es que también llevo el arte por dentro, hay que sentirlo por todos lados porque es que lo del flamenco es muy fuerte, muy fuerte. Para mí es muy grande, aunque más que grande, diría profundo. Es la vida. Es grande por dentro, más que por fuera, porque te das cuenta de que muchas veces es para minorías. En España todavía no está tan acogido como fuera de nuestras fronteras”.

Es la primera vez que expone sus obras de flamenco en Jerez, aunque sí ha mostrado trabajos sobre ciudades lejanas con la UCA.

En ‘Jerez, tierra del flamenco’ se va a ver arte flamenco. “Y no lo digo por mí, sino porque todo lo que he hecho es de gente de Jerez, empezando por ‘El Bo’, Jesús Méndez, José Carpio ‘Mijita’, María Terremoto, Joaquín Fernández ‘El Zambo’, Fernando Jiménez, Ana y Coral de los Reyes, Eva Rubichi, Vicente Soto ‘Sordera’, Fernando de la Morena, o Antonio ‘El Pipa’, Joaquín Grilo, Tía Juana la del Pipa, Carmen Herrera, Tomasa Guerrero ‘La Macanita’, Diego Carrasco, Domingo Rubichi o Pepe del Morao, entre otros.

“Estoy muy emocionado porque para mí exponer en Jerez es como exponer en una catedral. Creo que ahora mismo es el centro del flamenco y de la forma de vivirlo, que es más importante todavía. Este Festival de Jerez es tremendo y nada más que salen a las entradas a la venta, las compramos. De hecho, cuando vinimos en Navidades ya las teníamos. Y es que a mi mujer le gusta el flamenco hasta más que a mí. Una jartible también (ríe). Y ahora, con el Carnaval de Cádiz, pues tengo un poco el corazón partío, porque siempre me han gustado y los he vivido cuando eran ilegales de verdad, cuando corríamos delante de ‘los grises’... Porque yo tengo muchos años, de verdad, ¿lo sabes? Aunque llevo una vida muy activa”, confiesa feliz.

Hay que destacar que por ‘jartible’ le han reconocido en Alicante ‘Andaluz del año’ en la Casa de Andalucía Juan Ramón Jiménez. “Fue un acto espectacular, muy especial. Poco a poco, uno va sembrando y va recogiendo y esto es producto de muchos años, de fotografías robadas, de robarle el espíritu a los cantaores, bailaores...”.

Serrano es muy autocrítico con su obra y del espectador espera también la crítica, la opinión. “Cuando haces fotografías, la entregas a tu público y a partir de ahí, ya no es tuya. Y los sentimientos de cada uno son privados, si luego los transmiten, pues bien. Espero que sepan entender lo que he intentado con la fotografía. Muchas de las imágenes que voy a exponer son desconocidas para sus protagonistas. Capto lo máximo que ellos dan y eso es lo que me llena”.