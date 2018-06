Barullo Moneo: "Me ha costado tomar la decisión, pero lo haré por pupá"

El regreso de Barullo Moneo a los escenarios ha levantado enorme expectación entre los círculos más flamencos de la ciudad. Será esta noche a partir de las 22 horas en la Peña Flamenca Buena Gente cuando el hijo mayor de Manuel Moneo se vuelva a subir a las tablas para hacer lo que su padre, "por circunstancias de la vida, no pudo hacer". "No me gusta que se diga que es un homenaje, es simplemente recordarlo porque él tenía ganas de cantar en esta peña, la de 'los niños', como él los llamaba", asegura el cantaor.

Reconoce que tomar la decisión "me ha costado mucho, porque sinceramente, yo no estaba para cantar, pero bueno, mi cuñao Rambo me animó, me dijo 'pupá lo hubiera querido así', y al final me decidí".

Barullo es consciente de que "llevo mucho tiempo sin cantar, por lo menos cuatro años, porque lo de mi tío Torta fue una pincelada, pero lo voy a dar todo. Yo no soy de esos que pueden cantar hasta dos o tres veces en el día, yo cuando me bajo del escenario no me puedo ni mover, por eso lo daré todo".

El cantaor estará acompañado por Diego del Morao "que me llamó y se ofreció para estar conmigo. La verdad es que podría haber llamado a otros guitarristas, como Miguel Salado, mi primo Juan..., pero Diego me lo comentó y bueno, como lo conozco desde que era un crío, porque a estos chavales los he visto crecer, estará ahí conmigo".

Barullo promete un recital "con los cantes que sé hacer, sobre todo por soleá y por seguiriyas, que es donde mejor me desenvuelvo" y sabe que subirse a las tablas "es siempre una responsabilidad, con decirte que desde que le dije que sí a los niños el corazón me palpita más rápido. A mí por lo menos me da mucho respeto cantar, porque además, cuando uno se sube al escenario no es sólo cantar, son otras cosas".

Para la ocasión, además de la guitarra de Diego del Morao, estará arropado "de mi cuñao Aoño, el tío Chico Pacote y mi hermano Juane, que harán unas pinceladas. Lo único que espero es que pasemos un buen rato y que la gente disfrute, eso es lo importante. Yo lo daré todo, eso seguro".