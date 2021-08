Bodegas Barbadillo acoge la muestra de arte contemporáneo Circumnavigatio

El Salón Don Benigno de Bodegas Barbadillo, en Sanlúcar, acogerá, hasta el próximo 19 de septiembre, la exposición Circumnavigatio, un homenaje y una celebración de la conmemoración del Quinto Centenario de la Primera Vuelta al mundo, desde una óptica actual y moderna.

Esta muestra de arte contemporáneo, que cuenta con la colaboración de la Fundación de Cultura de la Excma. Diputación de Cádiz y de la Delegación de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, se inaugurará el próximo domingo, 22 de agosto, y contará con obra inédita en Sanlúcar, en gran parte realizada ex profeso para esta exposición, de un grupo de artistas profesionales en diversos ámbitos artísticos, en activo en la actualidad.

Estos artistas, todos ellos de gran renombre y muy reconocidos en los circuitos artísticos nacionales e internacionales, han querido sumarse generosamente a este proyecto.

Las disciplinas y los artistas que concurrirán en la muestra son:

Dibujo Contemporáneo : Carmen Laffón.

: Carmen Laffón. Paper Art : Jim Lorena.

: Jim Lorena. Videoperformance : Amalia Ortega.

: Amalia Ortega. Libro de Artista : Antonio Damián.

: Antonio Damián. Escultura textil : Luisa Porras.

: Luisa Porras. Cajas de Luz : Juan Carlos Jurado.

: Juan Carlos Jurado. Pintura Secuencial : Antonio Mejías.

: Antonio Mejías. Escultura Cúbica : Ignacio Sancho Caparrini.

: Ignacio Sancho Caparrini. Música Clásica : Salvador Daza Palacios.

: Salvador Daza Palacios. Música Contemporánea : José Joaquín Amorós Aroca.

: José Joaquín Amorós Aroca. Paisajes Sonoros : Juan Jesús Yelo.

: Juan Jesús Yelo. Grabado Láser : Antonio Navarro.

: Antonio Navarro. Fotografía Artística : Alba Blanco.

: Alba Blanco. Ilustración : David Garrido.

: David Garrido. Textos literarios : María Regla Prieto.

: María Regla Prieto. Cerámica Contemporánea : José Antonio Sangil.

: José Antonio Sangil. Ilustración: Daniel Diosdado.

La muestra, organizada y coordinada por María Regla Prieto, Ignacio Sancho Caparrini y Antonio Mejías, nos va descubriendo el trabajo artístico de cada autor en sus distintas disciplinas a través de "un viaje serpenteante" que recorre los espacios expositivos ubicados en el salón Don Benigno de Bodegas Barbadillo.

Bodegas Barbadillo quiere sumarse con esta exposición a la conmemoración de la gesta de Magallanes y Elcano, contextualizándola en la ciudad de Sanlúcar de Barrameda y con la conmemoración del Bicentenario de Bodegas Barbadillo.

Con la participación de Carmen Laffón y el jerezano Daniel Diosdado

Circumnavigatio cuenta con la participación especial de la catedrática de Dibujo y artista excepcional Carmen Laffón, cuya obra actúa como broche de oro al nivel artístico de la exposición.

La pintora española ha cedido una de sus obras para vestir al vino más emblemático de Barbadillo, Castillo de San Diego, en una edición especial que conmemora el 200 aniversario de la bodega. La pintura podrá visitarse junto al resto de obras de la muestra.

Laffón Inició sus estudios de Bellas Artes en la Universidad de Sevilla, donde estudia las técnicas tradicionales, para licenciarse finalmente en la Universidad Politécnica de Valencia, motivado por su inquietud de ampliar su campo de estudio en la ilustración y el diseño.

También participa en la muestra el jerezano Daniel Diosdado. Su trabajo, que tiene la idea como punto de partida, se combina con su universo gráfico de color, composición y texturas, para crear sus sugerentes imágenes, que invitan a la reflexión en el espectador. Es un ilustrador versátil, lo que le permite trabajar en editorial, publicidad, cartelería, audiovisual y muralismo.

The New Yorker, The Washington Post, The Wall Street Journal, El País, Forbes, GQ, StubHub, Pacífico, Lustau o el Festival de Flamenco de Jerez, son algunos de sus clientes. Está representado en Estados Unidos y Canadá por la Agencia de Ilustradores Rapp Art.

Tiene publicado el cómic 'Voy Tirando', tras ganar el certamen Desencaja y participa periódicamente en exposiciones, colaboraciones y talleres, y ha sido reconocido con varios premios y menciones.