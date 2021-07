Cal, diálogo en blanco

“La forma en la que se mira es la forma en que se construye la imagen. Las imágenes representan lo que somos; no es tanto lo que vemos sino lo que somos”. Los Claustros de Santo Domingo acogen desde este viernes, y hasta el 21 de agosto, la exposición ‘Blanco sobre blanco’ (Fundación Arquitectura Contemporánea) con fotografías de Fernando Alda.

Una muestra con 22 imágenes y 11 dípticos de un proyecto sobre la cal. Un diálogo entre la arquitectura vernácula y la contemporánea en el que subyace que la arquitectura vernácula, “también se puede fotografiar de una manera contemporánea y conseguir una cierta modernidad. Una arquitectura sin arquitecto, con elegancia, algo que no tiene muchas veces la contemporánea. Un diálogo en el que no busco enfrentarlas, aunque realmente el proyecto tiene una zona más perversa y es que no existe realmente el diálogo, del que huí, para provocar en el espectador esa búsqueda del propio diálogo, hacerlo cómplice en entender por qué yo las había unido”.

La cal es un material de uso inmemorial, seguramente surgido de forma casual tras la hidratación de las piedras calizas calcinadas que arroparon un primitivo fuego. Pero más allá de su materialidad y de su uso ancestral como conglomerante y revestimiento en multitud de procesos constructivos, es un importante eslabón de nuestra identidad territorial que nos une a sociedades próximas como la portuguesa o la marroquí, donde las arquitecturas vernáculas de volúmenes blancos y azulados, purificados bajo la intensa luz meridional, se presentan desprovistas en sus formas de cualquier alarde o gesto innecesario, salpicando nuestro territorio y configurando parte de nuestra identidad cultural.

“Como fotógrafo de arquitectura que soy, he buceado en mi archivo y he escogido 11 imágenes que dialogasen de alguna manera con las fotografías creadas de arquitectura vernácula sobre la cal. Así surgió la exposición, que tiene ya un recorrido y ahora llega a Jerez”, cuenta Alda.

Se han fotografiado edificios o elementos arquitectónicos, tradicionales y encalados, bajo la mirada mas contemporánea y personal posible; y se han rescatado proyectos contemporáneos que dormían en el archivo para hacerlos convivir y dialogar buscando mezclar los valores que en cada uno de ellos exista sin evidenciar prioridades, sin afán de denuncia, con serenidad y alejándose del lenguaje documental para acercarse más al calificativo de arte aplicado a la fotografía.

Hay que destacar que el próximo 21 de julio, a las 20 horas, en la Sala Refectorio, se celebrará la conferencia ‘Gente acostumbrada a pensar con las manos’, impartida por el arquitecto Ignacio Rubiño y a la que le seguirá un coloquio con ambos autores moderado por Manuel Ángel González Fustegueras, presidente de la mencionada Fundación que promueve la acción a través de su actividad C.A.L. (Cultura + Arquitectura + Lugar). Las visitas a la exposición serán de martes a sábado, de 9,30 a 14 horas.

Fernando Alda lleva más de 30 años dedicado a la fotografía de arquitectura, tiempo en el que ha realizado reportajes fotográficos fundamentalmente en España, pero también en países de Europa, América, Asia y África. Sus fotografías se publican mensualmente en revistas y libros nacionales e internacionales. Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en España y Panamá y ha participado con sus fotografías en exposiciones sobre la arquitectura española en todo el mundo. Dedicado habitualmente a fotografiar arquitectura contemporánea, este proyecto constituye un reto dada la visión tradicional que popularmente se tiene de la cal y de sus usos.