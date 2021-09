Chano Carrasco: “Me he sentido desamparado por los artistas de Jerez”

El bailaor Antonio González Pulido ha sido elegido nuevo presidente de la Asociación de Artistas Profesionales del Flamenco, ‘Unión Flamenca’, cuya asamblea general se celebró ayer en Sevilla. El almeriense obtuvo el 74% de los votos por el 26 logrado por el jerezano Chano Carrasco, la otra candidatura que aspiraba a este cargo.

Una vez conocidos los resultados, el guitarrista del barrio de Santiago ha reconocido a Diario de Jerez que “no estoy desilusionado por haber perdido, sino por ver el escaso apoyo que he tenido por parte de artistas de Jerez, que somos muchos. La verdad es que me he visto un poco desamparado, pero por lo demás, estoy contento por el trabajo que hemos hecho desde mi candidatura, sólo nos queda felicitar a Antonio González”.

En su intervención ante los presentes, Chano Carrasco hizo una defensa a ultranza del “flamenco de Jerez, porque Jerez es complejo y diferente a todos sitios. No tiene nada que ver, por ejemplo, con el de Granada o el de Sevilla” y recordó su raíz en esa calle Nueva que tantos artistas ha dado a la historia de este arte.

Asimismo, pidió “que se recupere el carnet de artista, como había antes, porque aquí en Jerez, cualquier canta, y claro cuando llegan unas fiestas quitan el trabajo a los que nos dedicamos a estos durante los 365 días al año”.

La experiencia “me ha servido de mucho”, destacó, dejando claro que “yo voy a seguir luchando por dignificar esta profesión, aunque en lo que respecta al flamenco de Jerez, la cosa está cada vez más difícil, hemos perdido mucho”, apuntó.

El nuevo presidente de Unión Flamenca, Antonio González Pulido, que contará en su equipo directivo con las bailaoras Ana Morales (Barcelona), Rafaela Carrasco (Madrid), Susana Lupiáñez “La Lupi” (Málaga), la cantaora Marina Heredia (Granada) y el guitarrista Juan Carlos Romero (Huelva-Sevilla), ha declarado que “la prioridad” de esta nueva junta directiva “son los tablaos, las peñas y las escuelas”.

Para ello, González Pulido quiere “crear puentes con todas las administraciones y entes” tanto públicos como privados para “mejorar la vida y el día a día de tantos artistas que somos la materia prima del flamenco”, ha explicado.

“Sabemos que no es una tarea sencilla y somos muy conscientes de la envergadura del proyecto que asumimos, pero vamos a trabajar con mucha ilusión y, sobre todo, mucha unión”, ha apostillado el bailaor.

El acto, emitido en directo por el Canal de Youtube de Unión Flamenca, ha estado presidido por Marta Bosquet (presidenta del Parlamento) que se ha sentido “muy contenta de que el Parlamento de Andaluci´a siga siendo un aliado en el avance del flamenco y colabore activamente en la mejora de las condiciones de quienes lo hacen posible“, según manifestó.