'Corporalidades Disidentes y Amor Propio' se expone en la Sala Paúl

El Área de Igualdad y Salud tiene en marcha la programación de la Campaña Municipal San Valentín en #BuenTrato 2019, ciclo conformado por diferentes actividades de sensibilización dirigidas a promover relaciones sanas, y libres de cualquier tipo de violencia.

Dentro de este ciclo, el martes, día 26 de marzo, abre sus puertas en la Sala Paúl la exposición 'Corporalidades Disidentes y Amor Propio', conformada por 16 proyectos de fotografía y diseño realizados por estudiantes de la Escuela de Arte de Jerez y del IES La Granja. El objetivo de esta muestra es la superación de estereotipos y prejuicios para derribar los parámetros estéticos normativos.

La exposición surge de la necesidad de mostrar y visibilizar con una mirada amorosa y sin complejos la diversidad de formas corporales, cuerpos, identidades, personas que cohabitan en nuestra sociedad.

El objetivo es reivindicar el derecho a ser de todas las personas, a expresarse y mostrarse desde la aceptación, el empoderamiento y el amor propio con una mirada amplia que muestra la belleza de cuerpos reales y únicos.

La muestra parte del convencimiento de que la autoestima y el amor propio, son básicos e imprescindibles para el desarrollo de relaciones afectivas en igualdad y buen trato, y podrá visitarse en la Sala Paúl hasta el 12 de abril.

Coincidiendo con la apertura de la exposición, la Sala Paúl acogerá el martes, día 26 de marzo, a las 18.30 horas, una performance a cargo del doctor en Antropología Social, investigador y docente, Amets Suess, defensor de los derechos de las personas trans e intersex, y de la despatologización respecto a la diversidad corporal y de género.

Amets Suess trabaja sobre la temática de despatologización trans e intersex tanto a nivel académico y profesional, activista como artístico. La demanda de despatologización, explica este autor, "me atraviesa de forma profunda, desde mi propio lugar como persona, académico, activista y artista trans".

Forma parte de redes internacionales y regionales por la despatologización trans, como miembro del equipo de coordinación de STP, Campaña Internacional Stop Trans Pathologization, miembro del Grupo Internacional de Trabajo de GATE, Global Action for Trans Equality y miembro de TGEU, Transgender Europe.

En el ámbito artístico, Amets Suess propone "una reflexión sobre despatologización y no binarismo de género a través de la performance, la escritura y otros lenguajes artísticos. Estas perspectivas múltiples me sitúan en un lugar de especial responsabilidad ético-política, desde la necesidad de no repetir las dinámicas de patologización en el ámbito académico y profesional que criticamos desde una perspectiva activista".