El ilustrador jerezano Daniel Diosdado cierra este viernes el III Ciclo '¡Viñetas!' en Cruz del Humilladero

Un año más, la Junta de Distrito de Cruz del Humilladero impulsa 'Un otoño de cultura', programa que reúne una treintena de actividades que se desarrollarán en distintos espacios públicos del distrito y que están pensados para todo tipo de público.

Esta programación, como han explicado en un comunicado, se prolonga hasta el mes de diciembre con propuestas muy variadas que buscan propiciar la convivencia en torno a la cultura y la participación gracias a una serie de actividades que promuevan la dinamización cultural de la zona y el ocio creativo.

Y en este marco, el artista Daniel Diosdado clausura este viernes, a las 12.00 horas en la Biblioteca Pública Municipal 'Manuel Altolaguirre', el III Ciclo '¡Viñetas!', que busca llevar al alumnado de los centros educativos del distrito el trabajo de ilustradores con el fin de potenciar el interés por la cultura entre los más jóvenes y mostrar el trabajo creativo de nombres propios esenciales de la creación artística.

Para esta tercera edición, además de Daniel Diosdado, se ha contado con la participación de la ilustradora María Lafuente Lechuga. Estos encuentros buscan profundizar en sus trayectorias y proporcionar herramientas para el análisis de la imagen desde una perspectiva crítica mientras se aprende a debatir y adquirir destrezas en el ámbito del diálogo y en el fomento de la lectura, a la vez que se profundiza en el discurso narrativo del cómic y de la ilustración.

Desde sus inicios, han asistido a este ciclo ilustradores y dibujantes de primer nivel como María Hesse, Pedrita Parker, Ángel Idígoras, Ricardo Cavolo y El Torres.

Daniel Diosdado es un ilustrador y creativo de Jerez. Aunque inició sus estudios de Bellas Artes finalmente se licencia en la Universidad Politécnica de Valencia, motivado por su inquietud de ampliar su campo de estudio en la ilustración y el diseño.

Su trabajo combina un universo gráfico de color, composición y texturas para crear sugerentes imágenes que invitan a la reflexión en el espectador. Su versatilidad le ha permitido trabajar en editorial, publicidad, cartelería, audiovisual y muralismo. Medios como The New Yorker, The Washington Post, The Wall Street Journal, El País, Forbes, GQ, StubHub, Pacífico, Lustau o el Festival de Flamenco de Jerez son algunos de sus clientes.