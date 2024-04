David DeMaría estrenará en Jerez dos temas de su nuevo disco

'Simplemente ellas' y 'Relatividad' serán dos de los nuevos temas que David DeMaría cantará en el Teatro Villamarta este próximo sábado, 13 de abril. Será una especie de adelanto de un nuevo trabajo discográfico que saldrá después del verano en un concierto donde interpretará un exitoso repertorio, fruto de 25 años de carrera artística.

"En Jerez me siento dichoso"

"Cada vez que he venido al Teatro Villamarta he tenido una bonita acogida por parte del público. Aquí me siento dichoso", ha señalado David DeMaría.

"Llevo 25 años viviendo fuera de mi tierra, pero esa fecha de saber que vienes a tu Teatro es la más especial de una gira. Cuando ves Jerez en el calendario aparecen las mariposillas en el estómago", ha añadido.

El momento de interpretar esas dos nuevas canciones será el de "más nerviosismo", puesto que son nuevos temas que el cantante tiene menos arraigado en su memoria. Sin embargo, es el nerviosismo propio del que se enfrenta a nuevos retos.

"Soy de los que le gusta preparar muchos los directos y estoy seguro que será un concierto muy especial", ha confesado.

Simplemente ellas es un tema dedicado a la mujer, que ha sido la principal fuente de inspiración de David DeMaría a la hora de escribir sus canciones.

"Está dedicada a las mujeres que han marcado mi vida, pero también a las fan que durante 25 años han estado ahí". Y es que en las redes sociales del artista están llena de mensajes femeninos de apoyo.

Con el nuevo disco que verá la luz en otoño, retoma en parte sus orígenes en la música. En esa “búsqueda constante” en el que siempre se encuentra inmerso, “he vuelto a reencontrarme con ese David clásico”, ha asegurado. “Es un disco mucho más optimista” que deja a un lado la experimentación mostrada en trabajos anteriores.

David DeMaría cerró el año 2023 rodeado de su público incondicional con la gira A estas alturas del partido, que tomaba el nombre de su último disco con el que rendía homenaje a su trayectoria musical de 25 años. Un tiempo en el que ha sumado 13 álbumes, además de otros temas compuestos para artistas como Malú o David Bisbal.

Uno de sus grandes logros llegaría en 2003. Su cuarto disco -Sin miedo a perder- llegó a vender más de 90.000 copias, lo que le permitió ganar el Disco de Oro.

En 2004 su quinto álbum -Barcos de papel- alcanzó el Triple Disco de Platino. En los años posteriores el cantante jerezano recibió diferentes reconocimientos a su trayectoria profesional, entre ellos el Premio Ondas.

Otros trabajos discográficos fueron La fuerza de la voluntad, Relojes de arena, Otras vidas y Séptimo cielo. Como un “disco muy luminoso” definía David DeMaría su Capricornio, en el que exhibía un pop vigoroso con raíces y fue presentado en el Teatro Villamarta en octubre de 2021.

En su faceta de compositor, destaca su participación en los musicales Aladdin y Peter Pan, el musical. Además, casi ha sido una constante en su carrera contar con colaboraciones como, por ejemplo, India Martínez, Antonio Orozco, Vanesa Martín y Chenoa, entre otro