Debut del grupo 'Mojo Gallardo' en la sala La Quemá de Jerez

Grabar un disco no es tarea fácil, pero a veces se siente la imperiosa necesidad de ponerse manos a la obra. Ya tocaba. Fran Pena y José Manuel Peña son viejos conocidos de la escena musical jerezana y la Bahía. Ambos habían grabado sus respectivos trabajos unos años atrás, cuando ni siquiera sabían el uno del otro. Después coincidieron en un grupo yeyé y a partir de ahí comenzaron a caminar de la mano. Montaron un proyecto dedicado a sus admirados Beatles y otro paralelo en formato acústico. Con ambos llevan años recorriendo los más variopintos rincones de la provincia de Cádiz y alrededores.

Faltaba subir un escalón y hacer algo propio. Así comenzó a gestarse una nueva banda a la que bautizaron como 'Mojo Gallardo'. "Siempre que salíamos a tocar por la autovía en dirección a Algeciras veíamos el cartel de El Mojo Gallardo. Mi compañero solía decir que era un gran nombre para un grupo. Lo vimos que ni pintado, nunca mejor dicho. Le quitamos el artículo y lo dejamos así. Nos gusta más y además tiene un rollo muy indie", cuentan.

Después llegaron las canciones. Las referencias son evidentes. A ambos les encanta Teenage Fanclub y todos los grupos que se mueven en esa onda. Pop de toda la vida con guitarras luminosas y estribillos emocionantes. Ni más ni menos. También surgen ecos de los Jayhawks, Iron and Wine o del mismísimo Rufus Wainwright. "Amamos a todas esas bandas pero nunca me he puesto a hacer una canción para sonar como alguien a quien admiro. Prefiero dejarme llevar y que lo que tenga que salir salga solo. Eso es lo que cuenta y le da una sensación de pureza al asunto. Lo más importante es que te guste lo que has hecho".

Lo llamaron 'Conexión' porque a pesar de haber aportado cada uno su propio material, las canciones estaban conectadas y funcionaban como un todo formando parte de un álbum. "Decidimos que el contenido visual debía de estar a la altura y para eso hablamos con nuestro amigo Fernando Pinteño. Nos presentó tres bocetos y nos enamoramos de los muñecos del futbolín nada más verlos. Captaba justo la idea que queríamos transmitir y la portada es muy pop".

Y por fin, todo ello será llevado hasta un escenario. Será este sábado 27 de noviembre a las ocho de la tarde en la sala La Quemá de Jerez. "Lo hemos trabajado a conciencia y sonarán todos los temas del disco. Vamos con banda completa y nos gustaría estar rodeados por todos nuestros amigos y conocidos. Sea como sea, será una gran fiesta. Ahora solo queda disfrutar y que todos los que vengan a vernos pasen un buen rato. El verdadero triunfo se produjo ya. Sucedió mucho antes de que toquemos el primer acorde en La Quemá. Fue cuando tuvimos la idea de hacer este disco".

El grupo lo conforman Iñaki Fermín (teclados), Pedro Fernández (bajo y voz), Pedro Leiva (batería), Fran Pena (guitarra y voz) y José M. Peña (guitarra, piano y voz).

Y ahí estarán 'Mojo Gallardo', defendiendo con uñas y dientes las doce canciones que componen esa 'Conexión' tan especial.