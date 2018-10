Un proyecto diferente para un arte distinto

DESDE hace varios años, los habituales canales de presentación de las obras artísticas han sido abiertamente cuestionados. Muchas galerías de arte, incluidas la de cierto prestigio, antigüedad y solvencia, cerraron sus puertas debido al poco interés que desde ellas se suscitaba para el comercio de lo artístico; las Ferias de Arte, hace bien poco centros neurálgicos del arte y expositores, además de la cosa plástica, de episodios multifacéticos de vanidades, circunstancias espurias y otros asuntos extra artísticos, ya no son metas ansiadas por casi todos. Ahora se buscan modos y medios nuevos para presentar los proyectos de los artistas más ambiciosos. Los viejos usos no dejan demasiados buenos argumentos y se plantean nuevas necesidades para un Arte mediatizado por esta realidad y en un proceso de manifiesta inestabilidad.

DESDE hace varios años, los habituales canales de presentación de las obras artísticas han sido abiertamente cuestionados. Muchas galerías de arte, incluidas la de cierto prestigio, antigüedad y solvencia, cerraron sus puertas debido al poco interés que desde ellas se suscitaba para el comercio de lo artístico; las Ferias de Arte, hace bien poco centros neurálgicos del arte y expositores, además de la cosa plástica, de episodios multifacéticos de vanidades, circunstancias espurias y otros asuntos extra artísticos, ya no son metas ansiadas por casi todos. Ahora se buscan modos y medios nuevos para presentar los proyectos de los artistas más ambiciosos. Los viejos usos no dejan demasiados buenos argumentos y se plantean nuevas necesidades para un Arte mediatizado por esta realidad y en un proceso de manifiesta inestabilidad. El proyecto expositivo que se presenta en la calle Recogidas se aparta diametralmente de lo ya existente y pretende encontrar frescura para los viciados ambientes de un comercio artístico al que le sobran complejos y le faltan maneras. En un piso de la céntrica calle granadina, ha abierto sus puertas una experiencia que no tiene nada que ver con las formas antiguas que un artista tenía de presentar sus obras. No es, por tanto, una galería al uso; tampoco un sitio donde exponer por un tiempo una serie de obras de un artista determinado. RECOGIDAS PINTURA, así se llama esta realidad suscrita por la obra del artista jerezano IGNACIO ESTUDILLO y amparada por AMAT ARQUITECTOS, es un proyecto que se desarrolla en una vivienda de la calle Recogidas, la quinta planta del número 27. El mismo no tiene un horario reglado, las citas previas se realizan mediante un whatssapp al 659467084 o escribiendo un e-mail a hola@amatarquitectos.com. Hasta el 21 de octubre el artista atenderá personalmente a todo el que lo solicite. Existe, por tanto, un contacto directo con el autor, su obra y el posible cliente o espectador interesado. La diferencia con los fríos y, a veces, tontamente divinizados, planteamientos de algunos galeristas, es absolutamente total.

El artista dispondrá - nunca mejor dicho - de la voz cantante. Ofrecerá sus argumentos, sus circunstancias, su realidad artística. La intermediación - muchas veces burda y poco enterada - habrá pasado a mejor vida. El arte desarrollará , además de su directa significación visual, su planteamientos teórico y su función estética. Nosotros, los críticos nómadas, que deambulamos por la galerías y salas a expensas de un horario, de la voluntad del que esté al frente de la exposición y de mil situaciones más lo vamos a agradecer infinitamente - todavía me duele haber hecho trescientos cincuenta kilómetros para ver una exposición, de la cual quería escribir y citarme, como prensa para el domingo siguiente, pagar la entrada y no darme una contestación satisfactoria -.Y, después, de esta larga y necesaria introducción vayamos a la realidad artística del sustancioso proyecto.

Ignacio Estudillo es uno de los artistas jóvenes andaluces que, en los últimos tiempos, más y mejor está accediendo a ciertas posiciones artísticas de nuestro país. Su obra ha tenido importantes reconocimientos nacionales e internacionales - BP Portrait AWARD 2012 y 2014, organizado por la National Portrait Gallery de Londres, seleccionado en la XIX International Call For Young Artists en la galería Luis Adelantado, Beca Mario Antolín en la trigésima edición del Premio BMW de Pintura, Medalla de Oro de la Exposición de Otoño de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, entre otros importantes reconocimientos -. Su obra, además forma parte de importantes colecciones como la de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, la BMW Ibérica, la colección del CAC Málaga, por citar algunas.

Para nosotros, que lo hemos seguido desde un primer momento, es un artista total, serio, consciente y trabajador, inmensamente trabajador. Nacho Estudillo está al tanto de lo que acontece en el universo artístico y es consumidor apasionado de exposiciones, ferias y museos; algo de lo que adolece gran número de autores cuya realidad artística se centra en las cuatro paredes de sus talleres.Ignacio Estudillo que nació en Jerez, vive y trabaja en Granada, ahora, presenta estas piezas creadas específicamente - site specific - para estas estancias. Son nueve obras - "Recogidas Pintura", "Autorretrato NBA", "Jasón y los Argonautas", "Piedra de Granito", "Cromo de John Stockton", "Póster de Karl Malone", "Carta de Ajuste", "Julia en esta habitación", "Re-construcción de paisaje" e "Instrucciones de uso de este proyecto" - que indagan sobre muchos asuntos relacionados con el complejo universo de lo artístico. La primera reflexión que realiza cuestiona la tradicional manera de exponer las obras, así como el mercado del arte y la propia realidad del mismo. También realiza un cuestionamiento en orden a la espacialidad en juego con el propio estamento de las obras de arte. Las piezas de Estudillo se afilian a una figuración de muy amplio espectro cuyo posicionamiento representativo está sujeto a infinitas circunstancias conceptuales que modifican la lineal significación y asumen desenlaces interpretativos totalmente inesperados y distintos al normal desarrollo de la realidad ilustrada.

En tan particular contenedor artístico, pintado y decorado para la ocasión, con objeto de contextualizar cada una de las piezas expuestas, la obra de Nacho Estudillo crea una vinculación total y absoluta con el espacio, manteniendo un diálogo y ejerciendo una función que abarca, además, nuevas posibilidades.Estamos, pues, ante un proyecto jugoso, convincente y totalmente necesario para que la creación artística ofrezca nuevas expectativas. El pintor jerezano bien que lo hace y nos convence de que el arte tiene infinitos argumentos para establecer nuevas relaciones provechosas. Una exposición ,mejor dicho, un proyecto expositivo, a tener en cuenta y que uno no se debe perder porque ofrece una manera totalmente a contracorriente de lo que es una exposición.