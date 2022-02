Días jerezanos más fantásticos con Ana María Matute

"Nací cuando mis padres ya no se querían. Cristina, mi hermana mayor, era por entonces una jovencita displicente, cuya ola mirada me hacía culpable de alguna misteriosa ofensa hacia su persona, que nunca conseguí descifrar. En cuanto a mis hermanos Jerónimo y Fabián, gemelos y llenos de acné, no me hacían el menor caso. De modo que los primeros años de mi vida fueron bastante solitarios. Uno de mis recuerdos más lejanos se remonta a la noche en que vi correr al unicornio que vivía enmarcado en la reproducción de un famoso tapiz. Con asombrosa nitidez, le vi echar a correr y desaparecer por un ángulo del marco, para reaparecer enseguida y retomar su lugar; hermoso, blanquísimo y enigmático. Nunca supe por qué razón el unicornio había intentado escapar del cuadro y durante mucho tiempo me intrigó, y aun me atemorizó un poco...". De Mis recuerdos más lejanos. [inicio de la novela 'Paraíso inhabitado', 2008]

Atención, jerezanos lectores, llega por fin la esperadísima antología sobre la mejor escritora española de todo el siglo XX, Ana María Matute. 'El libro de Ana María Matute. Antología de literatura y vida. (Blackie Books) Edición y texto de Jorge de Cascante.

La mejor antología para adentrarse en el universo personalísimo, magnético e inconmensurable de una de las grandes de nuestra literatura. Una defensa del poder de la imaginación por encima de todo. una cuidada edición que celebra la vida y obra de una mujer que atravesó un siglo entero a su antojo y sin pedir permiso a nadie. Recortes de prensa, páginas de su diario, dibujos y cuentos que hacía de pequeña y de mayor, fotos nunca vistas, cuadernos de notas, extractos de su obra y textos inéditos.

Así es esta obra, un recorrido entrelazado por sus luces y sus silencios, rodeado de recuerdos de una vida muy literaria y a la vez intensamente humana. Una mujer que sobrevivió a la guerra, a la crítica, a la censura, al divorcio cuando no existía el divorcio, a la ausencia de su hijo, a la depresión, a la muerte de su gran amor y a todos los seres que le pusieron la zancadilla.

Más de 500 páginas a todo color con una edición cuidada con los mejores materiales. Una biografía detallada, entrelazada con extractos de lo mejor de su obra y anécdotas sobre su vida. Fotos nunca vistas, tanto personales como de objetos preciados de su trayectoria. Recortes de prensa, páginas de sus cuadernos de notas, manuscritos inéditos… Una nueva entrega de la exitosa colección El libro de..., que ha servido para reivindicar y reinterpretar desde el presente algunas figuras clave de nuestra cultura como Gloria Fuertes o Fernando Fernán Gómez.

"Quiero pensar que una vez terminas este libro estás más acompañada que cuando lo empezaste. Y que has hecho una nueva amiga, una que encima tiene un humor negrísimo. Una amiga que sabe que la imaginación es la principal herramienta que tenemos para cambiar la realidad que nos asfixia. Imaginando historias ponemos a prueba la utopía, modificamos y ampliamos el espacio y damos lugar a la posibilidad de un futuro mejor. Ana María lo tenía claro y buscaba ese futuro alternativo sin descanso. Un futuro mejor, una realidad mejor. Una realidad, a ser posible, llena de bosques, gnomos, ardillas melancólicas y gin tonics". (Jorge de Cascante en el prólogo a esta edición).