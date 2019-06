“España fue durante un tiempo el reino de la poesía satírica”

“¿Qué interés puedo tener yo que soy más viejo que un diplodocus?”, pregunta Alfonso Ussía a la periodista entre risas. “Pues eso, su experiencia”, le responde. Y vuelve a reír. El periodista, columnista y escritor madrileño recuerda que hay una gran mayoría de españoles que no sabe que España ha sido “el reino de la poesía satírica y claro, antes había muchísimos más poetas que ahora. Una época difícil y dura, justo posterior a la guerra, que para muchos no existe y que coincide con tantos poetas que, tanto del lado vencedor como del vencido, se reunían todas las noches en Madrid para sobrevivir y ponerse a caldo”.

El Hotel Jerez acogió este jueves la conferencia ‘Poetas cachondos, malvados y bohemios’ de Alfonso Ussía, que estuvo presentada por Almudena de Arteaga, que tenía como objetivo “recuperar el ingenio perdido de la última generación de poetas satíricos que ha habido en España”. Una concurrida charla, de un público expectante, al que el protagonista no defraudó.

Para hablar de ello, Ussía ha tenido entre manos poemas no publicados, “porque muchos de ellos, podría decir que casi todos, no habían pasado la censura. También he rescatado cosas que me había contado Camilo José Cela, Antonio Mingote, Jaime Campmany, Paco Umbral... Ha sido como hacer un puzzle pero bueno, lo he conseguido”.

Por su parte, Almudena de Arteaga apuntó en su presentación que siempre ha admirado a Alfonso Ussía, “porque no tiene pelos en la lengua, es fiel a lo que él cree, se divierte y es el rey de la polémica. Le da igual levantar ampollas defendiendo algo en lo que él cree. Y hoy día hay muy poca gente así”.

La escritora hizo un recorrido por la trayectoria de Ussía y contó curiosidades como que Joaquín Sabina le ha dedicado un verso a Ussía, como también lo hacen grupos musicales, aunque también hay quienes le dedican críticas, “aunque yo creo que eso a él le divierte, un hombre con mucha genialidad y rapidez”. Asimismo, recordó programas como ‘El jardín de los bonsais’, “en un tiempo en la radio en que había geniales cómicos en España que tuvieron la inmensa suerte de sentarse todos alrededor de una mesa”.

Alfonso Ussía adelantó además que tiene un libro a punto de terminar que es un anecdotario, ‘Del Tajo al Guadarrama’, “que es una visión anecdótica, no política, de Don Juan de Borbón”.