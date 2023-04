Especial iconografía actuante

Desde que el Festival de Jerez existe y la Sala ArteaDiario viene realizando su programa expositivo –quince años continuados hasta que el confinamiento por el Covid rompió tan especial inercia– siempre se intentó que una muestra artística relacionada con el flamenco se presentara en los días del Festival. La última fue la de la madrileña Lidia Gordillo coincidiendo con la celebración del último Festival antes del parón de la pandemia.

Se tenía claro que, una vez la existencia recobrara su pulso normal, ArteaDiario programaría una muestra de tintes flamencos mientras el Villamarta ofreciera al mundo sus determinantes sesiones sobre tan espectacular manifestación artística. Se tenía también bastante claro que el pintor –yo diría, más bien, artista multidisciplinar, pues no se ciñe sólo a los esquemas de la pintura– nacido en Morón sería uno de los elegidos para exponer durante los días en los que el teatro jerezano ofertara su especial programa flamenco. Su especialísima iconografía, con elementos y personajes adscritos a una particular estética pop, se adecúan, a la perfección, a las posiciones artísticas dimanadas del cante, del baile, de la escena y de todas cuantas circunstancias intervienen en lo flamenco.

Agustín Israel posee una amplia experiencia en el tema. No hace mucho lo vimos en una importantísima exposición en su localidad natal con motivo del Gazpacho de Morón, uno de esos festivales de honda tradición en el contexto general del flamenco. Se trataba de algo más que una muestra al uso. Fue una intervención espacial donde se presentaba el flamenco en todo su esplendor; desde su historia y sus amplísimos límites hasta sus efectismos creativos, los distintos palos, sus argumentaciones, sus vastísimos parámetros iconográficos y sus, también amplios, desarrollos artísticos.

Para esta ocasión, el artista ha convertido la sala de la calle Mora en una especie de intervención del espacio expositivo donde se realiza un homenaje a Jerez y a su importante vinculación con el mundo flamenco. La muestra rezuma jerezanía; todos los planteamientos icónicos que existen en Jerez y en el flamenco yuxtaponen posiciones para crear una amalgama bien organizada con los elementos representativos más dispares.

La muestra se compartimenta en varias estructuras. El espectador, nada más entrar en la sala se encuentra con dos grandes figuras, extraídas del particular imaginario iconográfico de Agustín Israel: un hombre encapirotado toca la guitarra, otro, cubierto con un sombrero de ala ancha y una camisa de lunares, toca la guitarra. Son dos personajes que plantea ese típico sistema ilustrativo tan propio del autor, constantes referencias a esa cultura popular donde se funden elementos, también sacados de ese entorno cercano lleno de referentes. Una vez en la sala, Agustín Israel desarrolla ampliamente su consciente argumentario icónico. Muy interesantes las piezas pictóricas realizadas desde pinturas encontradas en mercadillos que son felizmente intervenidas con palabras y breves textos referidos al flamenco: ‘Caramba’, ‘Juye’, ‘Ole tú’, ‘Toma que toma’… que afrontan un especial sentido plástico al posicionarse en los viejos cuadros.

Especial mención merecen las obras que tienen a Jerez como centro de interés. Obras donde se manifiesta toda la especial dimensión artística de Agustín Israel. Así, las formas expresionistas de la realidad jerezana se llenan de sus particulares elementos iconográficos. La propia realidad física de Jerez, las siluetas de sus monumentos emblemáticos, la feria, las motos, las zambombas, la Semana Santa, los caballos, el vino y… el flamenco. Todo con modelos coloristas y, sobre todo, con ese sempiterno capirote que concede a los personajes, a la par que absoluta intimidad, una suprema potestad identitaria.

Al mismo tiempo nos encontramos una felicísima pintura con imágenes intervenidas, desde aquella pintura de género, con sus interiores barrocos, flamencas que bailan en todo su bello y colorista esplendor cubiertas con el sempiterno capirote; sutiles personajes silueteados y todo ese argumentario donde resalta el poderosísimo lenguaje neo pop, con esa nota de poderosa ironía, que sustenta un lenguaje personal, a veces con una referencia tangente a las posiciones liberadas a la manera de Keith Haring. No se pueden olvidar los homenajes a las localidades en las que el flamenco tiene una especial vinculación. De ellas, el artista ha realizado una especie de carteles, con sus característicos elementos iconográficos, que se yuxtaponen perfectamente a algunas de las referencias culturales y monumentales de cada una de ellas.

No me cabe duda de que Agustín Israel es un artista total, sin medias tintas; creador de los pies a la cabeza; con un lenguaje particularísimo y una visión creativa personal y única. Es un pintor culto; investigador nato de las infinitas imágenes que componen el imaginario de la cultura andaluza, sobre todo, las que están relacionadas con las fiestas populares: la feria, la semana santa, el flamenco y todo el amplio argumentario de una Andalucía con muchísimos registros. Es, además, autor de una Tesis Doctoral de absoluta referencia para saber de las imágenes que conformaban la cartelería de las fiestas populares. Agustín Israel es artista de producción, desde una esclarecedora pintura hasta el diseño de imágenes icónicas, pasando por comics, instalaciones y todo tipo de manifestaciones que sirven para entrever un arte que no deja indiferente; todo lo contrario, crea estados de opinión. La muestra del DIARIO nos sitúa en algunas de estas parcelas llenas del entusiasmo creativo de un artista que no deja indiferente.