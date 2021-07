“Espero que el público de Jerez me aplauda por bulerías”

El próximo día 5 de agosto, Ana Torroja, la voz del pop español de los 80, cantará en el VII Tío Pepe Festival de Jerez, en el escenario del Patio de la Tonelería, dentro del ciclo ‘Veranea en la Bodega’.Las famosas bodegas de González Byass albergan parte de la historia familiar de Ana Torroja, entretejida con mimbres jerezanos: su padre y su abuelo forman parte de la memoria arquitectónica del Jerez más bodeguero. Viene a cantar con y para su público las canciones de sus vidas, y también para presentar su último trabajo discográfico, ‘Mil razones’.

–El próximo 5 de agosto se sentirá usted en Jerez como en su casa… Lo digo porque fue su abuelo paterno el ingeniero que proyectó las Bodegas Tío Pepe, y su padre el que las terminó de construir…

–Sí, sí. Además, recuerdo haber estado con mi padre, no sé bien si cuando las inauguraron, o después en alguna cata…Y, además, juraría haber firmado un barril en la época de Mecano. Lo mismo ya ni está…

–¿Qué le parece la idea de cantar entre las botas centenarias de una de las bodegas más famosas del mundo?

–Pues qué mejor escenario que ese… que además fíjate, como me has recordado, tiene a mi padre y a mi abuelo ahí. Es decir, que más orgullosa no puedo estar.

–Si el pop de los ochenta en España se pudiera condensar en un solo LP ¿Ana Torroja y Mecano serían el anverso del mismo?

–Si hablamos de Ana y Mecano, y Ana en solitario también, pues (risas) yo creo que habría que hacer un LP doble, porque si no íbamos a copar las dos caras…

–Con la perspectiva del tiempo vemos también a una Ana Torroja con contrastes: de participante en el concurso ‘Gente Joven’ en los ochenta, a jurado de Operación Triunfo; de cantar para un público incompatible con Alaska, a cantar juntas… ¿El destino es realmente impredecible, o es que es cierto lo de renovarse o morir?

–Yo creo que las dos cosas. El destino es maravilloso. En mi caso me ha traído muchas sorpresas, y en general buenas y bonitas. Pero también eso de renovarse o morir. En el caso, por ejemplo, de la grabación con Alaska, ha sido el destino, que es impredecible, porque nosotras nos conocemos desde que empezamos, casi hace cuarenta años, o sin casi; luego nos hemos ido cruzando, nos admiramos y nos queremos, a pesar de que la gente piense lo contrario. Sin embargo, nunca había llegado la canción y, de repente, durante la pandemia llegó ‘Hora y cuarto’, y para mí fue como una visión: cuando la escuché por primera vez, vi a Alaska. Y me dije, al menos se la tengo que enseñar, porque esta es la canción para hacer juntas. Y así fue, sin planearlo, sin forzarlo. Es decir, el destino nos trajo ‘Hora y cuarto’.En el caso de ‘Gente Joven’, recuerdo que quedamos los últimos o penúltimos…Y en el de Operación Triunfo, decirte que es difícil hacer de jurado, y es difícil recibir críticas. Cuando uno trata de dar su opinión sobre algo que ha escuchado (la palabra crítica no me gusta) en el caso de OT, por ejemplo, siempre trato de buscar el lado positivo de lo que no veo bien en ese momento, pero igualmente vuelvo a decir, no es fácil recibir las opiniones con buena cara. Es difícil ser participante y también es difícil ser jurado.

–¿Qué opina del “autotune” que inunda las actuales composiciones musicales? ¿Cree que hoy se le da suficiente importancia a la preparación y educación de la voz?

–Creo que hay de todo. Hay personas creativas que a lo mejor no tienen tan buena voz o tan buena afinación, pero que es una buena forma de hacer lo que a uno le apasiona. Eso, por un lado, y también, por otro, es un sonido especial que está de moda. No quiere decir que todos los que usan autotune no canten bien, porque lo puedes usar incluso cantando bien. Es un sonido especial que ahora gusta mucho. Una nueva herramienta que se puede usar, sepas o no sepas cantar.

–Su nuevo trabajo, ‘Mil razones’, ¿es una continuación del tecno de sus comienzos con Mecano?

–Yo no lo llamaría una continuación, lo llamaría un reencuentro. Es como, sin querer, volver a ese sonido electrónico con el que naciste, musicalmente hablando. Obviamente, evolucionado cuarenta años y de la mano de gente con mucho talento, muy joven y que además lo maneja a la perfección. Para mí ha sido muy inspirador, y realmente siento que con ese sonido mi voz se encuentra más cómodo. Recuerdo que cuando cantaba en Mecano la gente me decía: “Es que tu voz es como un instrumento más”. Pues creo que en este caso vuelve a pasar un poco lo mismo. Y es un camino que quiero seguir explorando porque lo he disfrutado muchísimo.

–Supongo que cantará los temas del nuevo trabajo y que hará también un buen repaso de sus éxitos, tanto con Mecano como en solitario.

–Sí. Es muy difícil hacer una lista de canciones que le guste a todos. Yo lo intento. Aunque luego hay canciones que yo ya no las canto porque ya no las siento, no me siento identificadas con ellas, pero hay otra parte del público que sí. El concierto es realmente un viaje por toda mi trayectoria musical: Mecano, mi carrera en solitario y algunas canciones del último trabajo. Pero si alguien se queda con ganas al final y no le he cantado esa canción que para él o ella es imprescindible en su banda sonora, pues te digo que en México empecé a hacer una cosa que podría llamarse ‘Peticiones del oyente’ o ‘Canciones a la carta’, donde la gente me va pidiendo canciones. Me quedo sola en el escenario, y entonces “a capela” y con ellos, vamos cantando cachitos de canciones, y es un momento realmente mágico, con el que todo el mundo se va con una cara como la de cuando has tenido una experiencia muy feliz, o un sueño feliz y te levantas con sonrisa boba…pues así se va la gente, como flotando. Es porque les he cantado “su” canción a “ellos”.

–¿Qué espera del público de Jerez?

–Hombre, pues que me aplaudan por bulerías, que cantemos juntos, y que lo disfruten, porque va a ser un momento para disfrutar, para dejar la mente en blanco y solo para sentir.

–Dígame tres temas que seguro que el público de Jerez va a corear de principio a fin el próximo día 5.

–Yo diría todas… pero si me pides solo tres, yo diría que ‘Hijo de la luna’, ‘Un barco a Venus’ o ‘Mujer contra mujer’ o ‘La fuerza del destino’ y muchas más… ‘Un año más” … En fin, yo creo que se van a corear todas.

–Para despedirnos, supongo que firmará una de las botas como Ana Torroja. ¿La veremos de nuevo por aquí para firmar como tercera marquesa de Torroja, heredera de los ingenieros que hicieron realidad las actuales bodegas?

–Pues me sentiría orgullosísima. La verdad.