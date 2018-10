Fallece Jesús Monje Cruz, 'Pijote', hermano de la leyenda del cante

"Todos los días me acuerdo de Camarón. Cuando él murió me vine abajo y ya no soy el mismo". Aunque once años nos separan de estas palabras, la gente que conoció, vivió y amó a Jesus Monje Cruz, Pijote, dan fe de que el hermano de José tuvo presente a la leyenda del cante hasta los últimos momentos de su vida.

Pijote, que dejaba este mundo ayer a la edad de 69 años por mor de esa enfermedad que todos tememos pronunciar y que padecía desde hace años, era de los hermanos Monje Cruz el que más se parecía a Camarón. Se parecía en el metal, "en sus cualidades vocales", aunque adoleciera de ese conocimiento "profundo" del jondo que manejaba el genio de San Fernando, recuerda uno de los amigos más cercanos a la familia de Camarón, Lolo Picardo, de la Venta de Vargas.

"Es una pérdida dolorosa para nosotros, muy dolorosa, aunque supiéramos que él ya andaba malito desde hace tiempo", se lamenta Picardo cuyos padres eran vecinos de los Monje a los que trataban siempre "como familia". De hecho, como recuerda el propietario del establecimiento de solera donde debutara Camarón, "Pijote se venía aquí a hablar con mi padre, a hablar de sus cosas... Era un hombre bueno, cariñoso y su muerte ha sido una gran pérdida para todos los que lo conocíamos", refiere sobre el hermano de Camarón que llegó a publicar en 1994 aquel Quejío a Mi Hermano Camaron. Viento de Menta, "que siempre tuvo en la boca, siempre recordaba Pijote esa grabación", rememora con nostalgia.