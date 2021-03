Fanía Zarzana estrena 'Bendito el silencio', su primer single

La jerezana Fanía Zarzana acaba de lanzar su primer single en solitario, 'Bendito el silencio'. El tema, que ha sido compuesto por Luis de Periquín, ha sido estrenado en las plataformas digitales durante la mañana de este jueves, y nos muestra su lado menos flamenco.

Precisamente esta circunstancia "es la que más le ha llamado la atención a la gente porque esperaban una cosa más flamenca", asegura la protagonista, que abre así la puerta de un futuro disco con el que espera continuar su carrera artística.

'Bendito el silencio' se fraguó "justo después del confinamiento. Fue una propuesta de Luis de Periquín, y la verdad es que me hizo ilusión, y bueno, en apenas un mes lo hemos puesto en marcha", relata.

Su puesta de largo está siendo especialmente satisfactoria para la joven cantaora, que admite no esperar "la buena acogida que está teniendo. La verdad es que se estrenó a las doce del mediodía y desde entonces no para de sonarme el teléfono. La verdad es que estoy muy contenta, y tengo sensaciones contrarias, porque al mismo tiempo que me siento muy emocionada, me siento también con mucha pena, supongo que será producto de esa emoción".

Fanía Zarzana se asoma por primera vez a este tipo de propuestas, una experiencia "que me ha gustado mucho, porque es diferente". No obstante, no olvida sus raíces flamencas "porque es lo que soy", es más, no esconde que "el próximo tema que haga será más flamenco".

El single lleva el sello de “Perikin Music” y se ha presentado a la vez que un videoclip que se ha realizado en las inmediaciones de Jerez por el videógrafo Adrián Fatou. En él encontramos los coros de Sandra Zarzana, Rocío Valencia, Dolores de Perikin y Antonia Pantoja, además de grandes músicos como el bajista Manolo Nieto, el pianista Samuel García y las palmas de Juan Diego Valencia.

Estefanía Zarzana Márquez, de 27 años, forma parte de la última generación de voces femeninas jerezanas. Pese a su corta edad acumula ya una importante experiencia profesional en propuestas como el espectáculo navideño “Así canta Jerez en Navidad”, y corista de numerosas figuras de la música española como Niña Pastori, Capullo de Jerez o Antonio Reyes. Además, ha trabajado en la compañía de Joaquín Cortés, y además fue una de las voces que acompañó a Rosalía en los MTV EMA del 2019.