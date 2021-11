Uta Geub inaugura la muestra ‘Fénix-Proyecto 15’ en Solera Motor de Jerez

Audi Solera Motor acogió este jueves la inauguración de la exposición ‘Fénix Proyecto 15’, de la artista Uta Geub (Friburgo, 1971), afincada en Sanlúcar. Un acto cargado de sorpresas en el que la autora desveló las 31 obras, 30 de ellas inéditas, en un espacio que se adaptó para la ocasión con la retirada de los vehículos, excepto uno, que fue pintado por la artista in situ.

Esta muestra supone el regreso de la pintora a los circuitos expositivos, tras un paréntesis de siete años, después de ser madre y superar un cáncer. Regresa en un punto diferente de donde lo dejó. “Es diferente no sólo a la obra, sino también a como yo me siento y a lo que quiero ofrecer”, apunta Uta.

En 2015, Geub abrió una carpeta llamada ‘Proyecto 15’ con bocetos, apuntes de una nueva serie, “pintar lo que realmente me impacta, ya sea un señora cruzando la calle o una escena de la plaza de abasto. La temática es simplemente lo que me gusta, lo que me impacta, lo que me parece que se debe plasmar”, cuenta la autora. Así que, toda la energía que le quedaba entre ser madre y capear la enfermedad, dos puntos de inflexión, los volcó en la pintura. Y los resultados de tanta fuerza y color se pudieron ver este jueves. Una muestra que se podrá visitar hasta el 3 de diciembre.

Uta agradeció al concesionario “su ofrecimiento para exponer aquí. La idea me parece muy interesante, atrevida porque yo nunca he expuesto donde se debe exponer”, dijo ante un concurrido espacio, transformado para la ocasión.

‘En Fénix-Project 15’ está, desde luego, su hábil y personalísimo uso de color, que emparenta a Geub con la iconografía pop de un Andy Warhol, a la vez, su trazo nervioso y brutal conecta su estilo con el expresionismo de otro gran nombre de la pintura contemporánea, Robert Rauschenberg. Y, por encima de conexiones, queda la personalidad rotunda de Uta Geub. “Es una serie de obras que estoy convencida de que causarán una emoción duradera, porque emoción es lo que yo he sentido creándola”.

Un giro que ha nacido de la revisión de los acontecimiento y las oportunidades que la vida le ha puesto por delante. “Es una reaparición que debía hacer con más sinceridad e ímpetu que nunca. De hecho, la exposición se llama ‘Fénix’ y la serie ‘Project 15’ con obras de gran tamaño adscritas al cubismo pop”.