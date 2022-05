Ghouljaboy, con 'L' de Love

Hace apenas un mes, el inquieto Ghouljaboy se sacaba de la manga ese divertimento llamado 'Scenario!', suerte de puente entre su anterior LP, el aplaudido 'Dreamcore', y el próximo aún por publicar, 'Playa Hosono'. Hoy ya se puede saborear el primer adelanto de ese nuevo trabajo discográfico: 'L', un single todo frescor, con aroma a Copacabana y ecos de Gus Dapperton, que confirma una vez más la sorprendente versatilidad y el irresistible encanto del último wonder boy de nuestra escena. Si no has caído ya en sus brazos, estás a punto de hacerlo. Ghouljaboy es todo amor.

Tras esa maravilla llamada 'Dreamcore', un LP publicado por BMG que llegó al número 13 en listas de ventas de vinilos, el jovencísimo jerezano se sacaba de la manga hace apenas un mes 'Scenario!', un tema que él mismo no dudaba en tildar de simple diversión, como una especie de puente entre aquel aplaudido larga duración, repleto de hits como 'Super ultra mega dark times', 'Desorden del sueño' y 'Amor liminal' entre otros, y su próximo EP, al que ha bautizado con el sugerente título de 'Playa Hosono'.

Y qué mejor forma de comenzar a conocer 'Playa Hosono' que con este primer adelanto, 'L', que huele a verano por todos sus surcos. Gilberto Gil y Gus Dapperton se van de daiquiris al sol de Copacabana en una de las canciones más románticas -y también más frescas- de Ghouljaboy. Grabada como el resto de temas que integrarán 'Playa Hosono' en otro enclave soleado, El Puerto de Santa María, junto al ubicuo Paco Loco, 'L' nos muestra también a un Ghouljaboy tan juguetón en sus formas como evocador en sus letras. "He soñado en el pasado / más de mil años atrás / Yo ya estaba a tu lado / destinada eternidad", canta en plan crooner ultrapop tras ese inicio tan brasileiro ¡y sorprendente! de la canción.

Se suponía que la temporada estival comenzaba el próximo 21 de junio, pero desde ya tenemos canción del verano en las plataformas digitales: 'L'. Con 'L' de LOVE.