González de la Calle va ‘100 Pasos’ más allá

El pintor jerezano Juan Ángel González de la Calle expondrá desde el 7 de mayo al 8 de junio en la sevillana galería ‘Birimbao’ la muestra ‘100 Pasos’. Un trabajo en el que el autor muestra a través de sus obras las últimas imágenes que podría ver una persona en los 100 pasos que puede dar tras la picadura de la víbora asiática deinagkistrodon acutus. “He utilizado este tema como una metáfora, historia que traslado a las últimas 100 imágenes que vería esta persona. Cambio los pasos por imágenes, repaso mi vida con ella. No hay 100 cuadros, sirve como metáfora para repasar mi trayectoria pictórica”, explica González de la Calle.

Con unidad en el formato y ejecución, “recojo imágenes, contenidos que ya he utilizado en series anteriores como si fueran mis últimas 100 imágenes. Aunque espero que no sea así, que me queden muchas más”, subraya.

Dentro de cada serie, el pintor muestra lo que a su juicio considera más importante de su carrera. “Aunque parezca que es una muestra recopilatoria, tiene un carácter bastante actual, muy de cómo estoy trabajando ahora. Lo único que he hecho es recoger ideas y actores y acoplarlos a esta exposición”.

¿Por qué esta temática de la serpiente? “Bueno, se me ocurrió viendo documentales, leyendo... aunque la idea ya estaba flotando en la cabeza. Lo que no tenía era la forma ni tampoco el título hasta que surgió después”.

El jerezano, que acaba de regresar de exponer en la feria Estampa de Madrid, tiene a la vista más citas artísticas en Málaga, Marbella, Santander y acaba de firmar un acuerdo con una galería alemana, proyectos que se desarrollarán dentro de 2021.

“Parece que ya hay cierta actividad. Están surgiendo proyectos nuevos, además de los que no se pudieron desarrollar meses atrás. Parece que tendemos a cierta normalidad. Ojalá sea así”, concluye esperanzado.